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«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров

11 июня
2023 год

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11 июня 2023

58-летняя Кристин Дэвис рассказала в интервью The Telegraph о шквале негативных комментариев, с которыми она столкнулась после коррекции своей внешности с помощью филлеров. Впервые актриса решилась на инвазивные косметические процедуры, попробовав ботокс, однако должного эффекта не получила. Тогда Кристин начала экспериментировать с филлерами: иногда процедуры проходили удачно, а иногда ей приходилось растворять и выводить филлеры обратно, потому что эффект оказывался не таким, как ожидалось.

«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров

«Надо мной безжалостно смеялись. Я даже плакала из-за этого. Это был ужасный стресс. Люди винят нас, когда что-то идёт не так», – призналась Дэвис. Прежде всего общественность критиковала форму её губ, хотя актриса долгое время не замечала проблемы: «Долгое время никто не говорил, что это плохо выглядит. К счастью, у меня хорошие друзья, которые, в конце концов, что-то сказали. Дело в том, что ты не улыбаешься сам себе в зеркало. Кто улыбается себе в зеркало? Сумасшедшие люди».

«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров

Сейчас Дэвис относится к инвазивным косметическим процедурам гораздо спокойнее и не принимает критику на свой счёт: «У меня нет времени. Ты просто доверяешься доктору, а потом люди нападают на тебя, будто ты сам воткнул иголку себе в лицо».

«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров
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«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров фотографии
«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров фотографии
«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров фотографии
«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров фотографии
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