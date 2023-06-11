«Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров

«Снимай кино с друзьями»: Теория страшного от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда
Авторы лучших независимых хорроров — и их путь от «Паранормального» до «Сверхъестественного»
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58-летняя Кристин Дэвис рассказала в интервью The Telegraph о шквале негативных комментариев, с которыми она столкнулась после коррекции своей внешности с помощью филлеров. Впервые актриса решилась на инвазивные косметические процедуры, попробовав ботокс, однако должного эффекта не получила. Тогда Кристин начала экспериментировать с филлерами: иногда процедуры проходили удачно, а иногда ей приходилось растворять и выводить филлеры обратно, потому что эффект оказывался не таким, как ожидалось.
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