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Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной»

11 июня
2023 год

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11 июня 2023
Эль Фаннинг рассказала изданию Hollywood Reporter о том, как в 16 лет не получила роль в фильме, потому на кастинге её сочли недостаточно сексуальной. Актриса проходила пробы на роль в комедию о путешествии отца и дочери.

Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной»

Менеджеры пытались оградить Эль от неподобающих комментариев в таком раннем возрасте, однако этот до неё дошёл: «Я никогда не рассказывала эту историю. Однажды я проходила кастинг и не получила роль. Мне тогда было 16 лет, и на площадке сказали: «О, она не получит роль, потому не вызывает желания заняться с ней сексом», – вспомнила Фаннинг. «Это так отвратительно. Таких историй очень много. Я говорила об этом с людьми. И сейчас я могу смеяться над этим. Что за отвратительные свиньи!».

Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной»
фото: Эль Фаннинг в детстве

Актриса призналась, что всегда была уверена в себе, однако её детство и юность были «странными», поскольку на неё всегда были направлены объективы камер: «Я смотрю фотографии папарацци, сделанные когда мне было 12 лет, и думаю: «Хорошо ли видеть себя в таком виде в таком возрасте?» Я не чувствую, что это травмировало меня, но это определённо заставило меня по-другому осознавать себя».
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Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной» фотографии
Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной» фотографии
Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной» фотографии
Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной» фотографии
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