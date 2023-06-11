Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной»

Эль Фаннинг рассказала изданию Hollywood Reporter о том, как в 16 лет не получила роль в фильме, потому на кастинге её сочли недостаточно сексуальной. Актриса проходила пробы на роль в комедию о путешествии отца и дочери.
Менеджеры пытались оградить Эль от неподобающих комментариев в таком раннем возрасте, однако этот до неё дошёл: «Я никогда не рассказывала эту историю. Однажды я проходила кастинг и не получила роль. Мне тогда было 16 лет, и на площадке сказали: «О, она не получит роль, потому не вызывает желания заняться с ней сексом», – вспомнила Фаннинг. «Это так отвратительно. Таких историй очень много. Я говорила об этом с людьми. И сейчас я могу смеяться над этим. Что за отвратительные свиньи!».
фото: Эль Фаннинг в детстве
Актриса призналась, что всегда была уверена в себе, однако её детство и юность были «странными», поскольку на неё всегда были направлены объективы камер: «Я смотрю фотографии папарацци, сделанные когда мне было 12 лет, и думаю: «Хорошо ли видеть себя в таком виде в таком возрасте?» Я не чувствую, что это травмировало меня, но это определённо заставило меня по-другому осознавать себя».
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