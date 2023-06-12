«Жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет»: Надежде Сысоевой удалили опухоль груди

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11 июня Эль Фаннинг рассказала, как не получила роль, поскольку «была недостаточно сексуальной» В 16 лет актриса проходила пробы в комедию о путешествии отца и дочери

11 июня «Я даже плакала из-за этого»: Кристин Дэвис о критике её внешности после использования филлеров Актриса часто экспериментирует с инвазивными косметическими процедурами