«Жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет»: Надежде Сысоевой удалили опухоль груди

11 июня Надежда Сысоева
перенесла операцию по удалению опухоли в груди, о которой она рассказала в социальных сетях. Процедура прошла успешна, и актрису уже выписали из больницы.
Надежда переживала больше не за саму операцию, а за окончательный диагноз: «Несколько дней назад на УЗИ у меня обнаружили новообразование в груди. При дальнейшей проверке рентгена и МРТ с раствором в первой клинической больнице было принято решение делать операцию. О да, эти жуткие часы ожидания ответа на главный вопрос – рак это или нет. Это было очень страшно!»
, – поделилась актриса. Она также поблагодарила своих подруг, которые были с ней рядом во время оглашения диагноза и поддерживали перед операцией.
Сейчас Надежда проходит реабилитацию дома: «Стараюсь не волноваться, расслабиться и не читать комментарии. Есть люди, которые считают, что я это все придумала. Вы в себе? Любуюсь цветочками, смотрю весёлые комедии, не захожу в новостные ленты, вкусно ем, читаю, ничего не делаю!»
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