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Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки

12 июня
2023 год

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12 июня 2023

46-летний ирландский актёр Майкл Фассбендер второй год подряд попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Видео инцидента опубликовали организаторы из Международной ассоциации автогонок.

Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки

Находясь за рулём автомобиля Porsсhe 911 команды Proton Competition, Фассбендер не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение. После столкновения он сумел увести машину в боксы по дисквалификации, но из-за полученных повреждений машина сошла с дистанции. Сам актёр в аварии не пострадал. На трассе «Сарта»(длина — 13,626 км) он продержался в течение 5 часов и 42 минут, до окончания его части заезда оставалось всего 18 минут.



Актер выступает в гонках с 2017 года. В прошлом году он дважды попал в аварию на «24 часа Ле-Мана» (в квалификации и в гонке), но его машина смогла вернуться на трассу.
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Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки фотографии
Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки фотографии
Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки фотографии
Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки фотографии
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