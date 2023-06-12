Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина

С наступлением летнего сезона количество светских мероприятий заметно возросло. Так, вчера в Нью-Йорке прошла 76-я ежегодная церемония вручения премии «Тони», которую присуждают за заслуги в области американского театра. Мероприятие на Бродвее посетили
Джоди Комер
,
Джессика Честейн
,
Мишель Уильямс
с мужем
Томасом Кейлом
,
Ариана ДеБос
,
Лили Рэйб
и другие.
фото: Джессика Честейн
фото: Джоди Комер
фото: Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом
фото: Ариана ДеБос
фото: Лили Рэйб
фото: Анна Винтур с дочерью Би Шаффер
фото: Лупита Нионго
фото: Лин-Мануэль Миранда с женой Ванессой Надаль
фото: Стефани Сюй
фото: Рэйчел Броснахэн
В тот же день в Стокгольме состоялся показ коллекции Max Mara Resort 2024. Появлением на мероприятии, проходившем в городской ратуше, порадовали
Деми Мур
,
Лили Коллинз
,
Эми Адамс
,
Кирнан Шипка
.
фото: Деми Мур
фото: Лили Коллинз
фото: Кирнан Шипка
фото: Эми Адамс
фото: Джессика Вонг
8 июня в Москве открылась летняя веранда ресторана «Гвидон», повеселиться на которой собрались
Настасья Самбурская
,
Филипп Киркоров
,
Настя Ивлеева
,
Ксения Бородина
,
Ида Галич
.
фото: Настасья Самбурская и Ирина Зарькова
фото: Филипп Киркоров и Ирина Зарькова
фото: Наташа Максимова и Настя Ивлеева
фото: Ксения Бородина
фото: Алеко и Ида Галич
фото: Мария Кравцова и Евгений Бороденко
В московском ДК «Рассвет» прошла премьера киноспектакля
Андрея Стадникова
и
Алисы Кретовой
«Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич» о жизнях двух писателей из совершенно разных эпох – Александра Грибоедова и Юрия Тынянова. Среди гостей были генеральный продюсер постановки
Лина Арифулина
,
Алла Духова
,
Родион Газманов
и
Татьяна Навка
.
фото: Татьяна Навка и Лина Арифулина
фото: Родион Газманов
фото: Алла Духова
7 июня на открытии международного фестиваля независимого кино «Трайбека» в Нью-Йорке побывали
Джейн Фонда
,
Брендан Фрейзер
,
Мэтт Деймон
,
Роберт Де Ниро
.
фото: Джейн Фонда
фото: Брендан Фрейзер
фото: Мэтт Деймон
фото: Роберт Де Ниро
фото: Ванесса Хадженс
1 июня бренд FINN FLARE отметил первый день лета в московском баре Late Check Out. На вечеринке побывали
Ирина Безрукова
,
Анна Чурина
и
Дмитрий Красилов
.
фото: Ирина Безрукова
фото: Анна Чурина
фото: Дмитрий Красилов
На веранде клуба «Simach в Недальнем» состоялась презентация часов, созданных заводом «Ракета» и
Денисом Симачёвым
. Гостями мероприятия стали
Юлия Бордовских
,
Полина Аскери
,
Дмитрий Дюжев
и
Светлана Бондарчук
.
фото: Дмитрий Дюжев
фото: Юлия Бордовских
фото: Полина Аскери
фото: Светлана Бондарчук
1 июня на пикнике бренда Love Republic, приуроченном к запуску нового проекта по озеленению городу Love Garden, собрались
Надежда Сысоева
,
Катя Кабак
,
Александра Власова
и
Валери Зоидова
.
фото: Надя Сысоева
фото: Катя Кабак и Вера Вольт
фото: Александра Власова
фото: Валери Зоидова фото: Елена Кулецкая
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