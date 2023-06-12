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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина

12 июня
2023 год

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12 июня 2023

С наступлением летнего сезона количество светских мероприятий заметно возросло. Так, вчера в Нью-Йорке прошла 76-я ежегодная церемония вручения премии «Тони», которую присуждают за заслуги в области американского театра. Мероприятие на Бродвее посетили Джоди Комер, Джессика Честейн, Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом, Ариана ДеБос, Лили Рэйб и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Джессика Честейн

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Джоди Комер

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Ариана ДеБос

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Лили Рэйб

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Анна Винтур с дочерью Би Шаффер

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Лупита Нионго

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Лин-Мануэль Миранда с женой Ванессой Надаль

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Стефани Сюй

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Рэйчел Броснахэн

В тот же день в Стокгольме состоялся показ коллекции Max Mara Resort 2024. Появлением на мероприятии, проходившем в городской ратуше, порадовали Деми Мур, Лили Коллинз, Эми Адамс, Кирнан Шипка.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Деми Мур

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Лили Коллинз

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Кирнан Шипка

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Эми Адамс

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Джессика Вонг

8 июня в Москве открылась летняя веранда ресторана «Гвидон», повеселиться на которой собрались Настасья Самбурская, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Ксения Бородина, Ида Галич.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Настасья Самбурская и Ирина Зарькова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Филипп Киркоров и Ирина Зарькова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Наташа Максимова и Настя Ивлеева

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Ксения Бородина

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Алеко и Ида Галич

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Мария Кравцова и Евгений Бороденко

В московском ДК «Рассвет» прошла премьера киноспектакля Андрея Стадникова и Алисы Кретовой «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич» о жизнях двух писателей из совершенно разных эпох – Александра Грибоедова и Юрия Тынянова. Среди гостей были генеральный продюсер постановки Лина Арифулина, Алла Духова, Родион Газманов и Татьяна Навка.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Татьяна Навка и Лина Арифулина

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Родион Газманов

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Алла Духова

7 июня на открытии международного фестиваля независимого кино «Трайбека» в Нью-Йорке побывали Джейн Фонда, Брендан Фрейзер, Мэтт Деймон, Роберт Де Ниро.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Джейн Фонда

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Брендан Фрейзер

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Мэтт Деймон

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Роберт Де Ниро

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Ванесса Хадженс

1 июня бренд FINN FLARE отметил первый день лета в московском баре Late Check Out. На вечеринке побывали Ирина Безрукова, Анна Чурина и Дмитрий Красилов.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Дмитрий Красилов

На веранде клуба «Simach в Недальнем» состоялась презентация часов, созданных заводом «Ракета» и Денисом Симачёвым. Гостями мероприятия стали Юлия Бордовских, Полина Аскери, Дмитрий Дюжев и Светлана Бондарчук.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Дмитрий Дюжев

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Юлия Бордовских

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Полина Аскери

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Светлана Бондарчук

1 июня на пикнике бренда Love Republic, приуроченном к запуску нового проекта по озеленению городу Love Garden, собрались Надежда Сысоева, Катя Кабак, Александра Власова и Валери Зоидова.

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Надя Сысоева

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Катя Кабак и Вера Вольт

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Александра Власова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Валери Зоидова

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина
фото: Елена Кулецкая
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Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина фотографии
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