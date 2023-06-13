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Варвара Шмыкова стала матерью во второй раз

13 июня
2023 год

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13 июня 2023
Варвара Шмыкова и её супруг Даниил Радлов стали родителями – у пары родился сын. Об этом Радлов сообщил в социальных сетях.

Варвара Шмыкова стала матерью во второй раз

«11-го июня в час ночи на свет появился Лука. Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек. Его имя приснилось мне накануне, мы это обсудили, решили подержать его в голове и подумать. А вскоре начались схватки, мы сходили в экопарк, понаблюдали за животными, погуляли в ожидании их учащения, и ближе к полуночи начались роды.

Варвара Шмыкова стала матерью во второй раз

  Всё произошло именно так, как мы себе это представляли и ровно так, как нам хотелось. Мы всё время были рядом, держались за руки и не отпускали друг друга до самого появления Луки, которого в тёплом приглушенном свете и под красивую любимую музыки встретили наши с Варей бережные объятия. Как только взгляд малыша, такого маленького, аккуратного и трогательного, встретился с нашим, мы абсолютно ясно поняли, что другого имени у него быть и не может.   Как выяснилось вскоре, 11-го июня день памяти святого Луки. Как это всё объяснить не знаю, но в очередной раз убеждаюсь, что случайностей в нашей жизни не бывает», – написал Радлов.

Для Варвары это второй ребёнок. 31-летняя актриса воспитывает сына Корнея от предыдущего брака с кинооператором Евгением Козловым.
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