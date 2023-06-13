«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья

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Варвара Шмыкова стала матерью во второй раз

Блеск и нищета красных дорожек: Настасья Самбурская, Деми Мур и Лина Арифулина

12 июня

Сошёл с дистанции: Майкл Фассбендер разбил автомобиль во время гонки

Актёр второй год подряд попадает в аварию на «24 часа Ле-Мана»