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«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья

13 июня
2023 год

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13 июня 2023
Меган Фокс ответила на обвинения бывшего кандидата в Конгресс США Робби Старбака, который заявил, что она «заставляет» своих сыновей носить платья. Ранее Старбак опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой Меган запечатлена со своими тремя сыновьями, и обвинил её в неподобающем обращении с детьми. По его словам, раньше они были соседями с Меган, и во время прогулки с детьми он слышал, как двое из её сыновей жаловались няне на то, что мать якобы заставляет их носить девчачью одежду: «Это насилие над детьми чистой воды. Помолитесь за них», – написал Старбак.

«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья
фото: Меган Фокс с сыновьями

Меган не стала отмалчиваться и ответила политику: «Послушай, Робби Старбак, я правда не хочу уделять тебе внимание, потому что ты явно гонишься за популярностью. Но позволь мне научить тебя кое-чему. Неважно, как ты хочешь заполучить богатство, власть, успех или славу, но никогда не используй детей в качестве трамплина или социальной валюты. Особенно под злонамеренным и ложным предлогом. Меня много раз пытались сжечь на костре такие неуверенные в себе, самовлюблённые, никчёмные импотенты как ты, но я всё ещё здесь. Ты связался не с той ведьмой».

«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья
фото: Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Брайан Остин Грин, бывший муж и отец детей Меган, также вступился за актрису: «Лишь несколько людей в мире могут знать наверняка, правдива ли эта история. И я с абсолютной уверенностью утверждаю, что она лживая. Этот человек, уверяющий, что говорит правду, – яркий пример эгоиста, которого совсем не волнует, как он может повлиять на отношения между родителями и детьми», – сказал Грин изданию TMZ.
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«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья фотографии
«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья фотографии
«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья фотографии
«Ты связался не с той ведьмой»: Меган Фокс ответила политику, который обвинил её в том, что она заставляет сыновей носить платья фотографии
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