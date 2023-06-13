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Михаил Ефремов хотел отправиться воевать добровольцем

13 июня
2023 год

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13 июня 2023

Михаил Ефремов, который сейчас отбывает срок в колонии за смертельное ДТП, хотел отправиться воевать добровольцем. Об этом рассказал его близкий друг Иван Охлобыстин в интервью YouTube-каналу Metametrica.

Михаил Ефремов хотел отправиться воевать добровольцем

«Он хотел, но его не взяли. Он больной, пожилой человек. И с такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он реально гениальный актёр и режиссёр. И он действительно хороший человек, но так бывает», – сказал Охлобыстин.

Он отметил, что Ефремов мог бы иметь кардинально другие взгляды на происходящее в мире, если бы сейчас не сидел в тюрьме: «Господь его отвёл. В нынешних обстоятельствах он бы ляпнул что-нибудь в начале и сел бы на 20 лет. Он же представлял целую аудиторию. Но на его таланте спекулировали и предоставляли недостоверную информацию. А он человек-зажигалка и актёр».
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№ 4
МАГ   13.06.2023 - 21:24
Охлобыстин - трепло и брехло читать далее>>
№ 3
joang (Omsk)   13.06.2023 - 21:19
Если это правда, то он для меня перестал существовать. Позорище. Но Охлобыстину особо не верю, поэтому поживём увидим читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.06.2023 - 21:05
Готов был уйти куда угодно, только бы не сидеть. Оно и понятно, не его это место. А приходиться. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   13.06.2023 - 20:16
Видно, что он этим действием хочет искупить вину за произошедшие события. Мне если честно его даже немного жаль. Надеюсь, что тюрьма пойдёт ему на пользу читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Михаил Ефремов хотел отправиться воевать добровольцем фотографии
Михаил Ефремов хотел отправиться воевать добровольцем фотографии
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