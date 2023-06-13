Михаил Ефремов хотел отправиться воевать добровольцем

Михаил Ефремов
, который сейчас отбывает срок в колонии за смертельное ДТП
, хотел отправиться воевать добровольцем. Об этом рассказал его близкий друг Иван Охлобыстин
в интервью
YouTube-каналу Metametrica.
«Он хотел, но его не взяли. Он больной, пожилой человек. И с такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он реально гениальный актёр и режиссёр. И он действительно хороший человек, но так бывает»
, – сказал Охлобыстин.
Он отметил, что Ефремов мог бы иметь кардинально другие взгляды на происходящее в мире, если бы сейчас не сидел в тюрьме: «Господь его отвёл. В нынешних обстоятельствах он бы ляпнул что-нибудь в начале и сел бы на 20 лет. Он же представлял целую аудиторию. Но на его таланте спекулировали и предоставляли недостоверную информацию. А он человек-зажигалка и актёр»
.
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