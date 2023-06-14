Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова

«Париж, 13-й округ»: Еще раз про любовь
Оттепельное кино по-французски
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Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Моё преступление» с Изабель Юппер, Надей Терешкевич и Ребеккой Мардер в главных ролях. В основе сюжета убийство известного продюсера, в котором обвиняется молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса Мадлен. От наказания её спасает подруга-адвокат, и Мадлен начинает новую жизнь в лучах славы и успеха, пока тёмное прошлое не приобретает видимый контур. Картина отсылает к работам Жана Ренуара и Франсуа Трюффо, а также к авантюрным американским комедиям 1930-х. Первыми фильм посмотрели Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада, Яна Крайнова, Марк Тишман и Юлия Паршута, Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Ксения Суркова, Александра Черкасова и Алёна Чехова.
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