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Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова

14 июня
2023 год

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14 июня 2023

Вчера в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Франсуа Озона «Моё преступление» с Изабель Юппер, Надей Терешкевич и Ребеккой Мардер в главных ролях. В основе сюжета убийство известного продюсера, в котором обвиняется молодая, красивая, но не слишком талантливая актриса Мадлен. От наказания её спасает подруга-адвокат, и Мадлен начинает новую жизнь в лучах славы и успеха, пока тёмное прошлое не приобретает видимый контур. Картина отсылает к работам Жана Ренуара и Франсуа Трюффо, а также к авантюрным американским комедиям 1930-х. Первыми фильм посмотрели Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада, Яна Крайнова, Марк Тишман и Юлия Паршута, Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Ксения Суркова, Александра Черкасова и Алёна Чехова.

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Ирина Горбачёва

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Ирина Хакамада

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Яна Крайнова

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Марк Тишман и Юлия Паршута

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Анжелика Каширина

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Ирина Безрукова

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Александра Черкасова

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Ксения Суркова

Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова
фото: Алёна Чехова
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   14.06.2023 - 17:37
ой а некоторых то персонажей уже сто лет не видела - поразительно! вон Каширина например - она вообще кажется в моменте перестала сниматься читать далее>>
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Ирина БезруковаИрина ГорбачёваАнжелика КаширинаЯна КрайноваРебекка МардерФрансуа ОзонЮлия ПаршутаЖан РенуарКсения СурковаНадя ТерешкевичМарк ТишманФрансуа ТрюффоИрина ХакамадаАлександра ЧеркасоваАлёна ЧеховаИзабель Юппер
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Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова фотографии
Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова фотографии
Тёмное прошлое: Ирина Горбачёва, Ирина Хакамада и Яна Крайнова фотографии
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