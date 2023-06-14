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«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе

14 июня
2023 год

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14 июня 2023

82-летняя актриса Мириам Маргулис, известная по роли профессора Стебель в фильмах о Гарри Поттере, снялась обнажённой для британского Vogue и рассказала о принятии себя и отношении к смерти.

«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе

Марголис любит откровенно поговорить на темы, которые для многих до сих пор остаются табуированными – секс, деньги и неуверенность в себе: «Это сильная позиция, когда вы не боитесь быть тем, кто вы есть. Мы все такие неуверенные. Люди часто напуганы, и я всегда старалась сделать так, чтобы все чувствовали себя более расслабленно. Я старалась просто немного уменьшить эти пытки для людей».

Из-за неуверенности Марголис научилась быть добрее к себе, хотя её внешность по-прежнему вызывает у неё дискомфорт: «Мне нравится моё лицо. Я думаю, оно доброе, тёплое, открытое и улыбчивое. Но я ненавижу своё тело. Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги».

«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе

Марголис выросла в дружной еврейской семье, и одно из её первых воспоминаний о матери – то, как она работает по дому обнажённой. Возможно, именно её образ послужил основой эксцентричности актрисы: «Я думаю, что да, это повлияло на меня. Потому что папа никогда не был эксцентричным. Он был конвенциональным. Он хотел незаметно слиться с фоном. Я этого никогда не хотела».

«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе

Актриса рассказала, что ей предстоит серьёзная операция на сердце, однако она её не боится: «Когда ты молод, ты никогда не думаешь о смерти. Ты просто думаешь о том, когда в следующий раз займёшься сексом. Я же много думаю о смерти. Каждое утро, когда я встаю, я думаю: «Хм, еще один день».
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«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе фотографии
«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе фотографии
«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе фотографии
«Я ненавижу свою большую грудь, обвисший живот, маленькие кривые ноги»: Мириам Маргулис о неуверенности в себе фотографии
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