«Доносчики и стукачи по-прежнему живут среди нас»: Андрей Смирнов о причинах возрождения сталинизма

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Режиссёр поделился воспоминаниями о работе под пятой свирепой цензуры

«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах

15 июня

«Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России

В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол