«Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России

В начале 1990-х годов, когда страна переживала мощнейший кризис, у Смирнова была возможность уехать в Великобританию как минимум на три года. Однако режиссёр счёл это невозможным. «Началась реформа Гайдара, и были тяжелые три месяца - ноябрь, декабрь, январь. У меня маленький сын и ему нужно молоко. В декабре, в холод собачий, я вставал в 4 утра и шёл в очередь к молочному магазину. Он открывался в 8 утра, а в полвосьмого приезжал грузовик с продуктами. И бывало так, что он приезжал и говорил, что молока не будет. И приходилось срочно бежать в другую очередь. В Англии есть замечательная киношкола Бэконсфилд. Пару раз меня приглашали, я там какие-то лекции читал. И мне вот тогда предложили должность что-то типа завкафедры режиссуры что ли. Здесь молока нет, зато можно в Англию поехать с женой и двумя детьми. Но в контракте было три года. Я сказал директору, что три года тяжеловато, я не знаю, что из этого выйдет. Поэтому я предложил подписать сначала на год, а там посмотреть. Они категорически отказались. Жене я сказал: Ну ты подумай, пацану полгода, он грудной, и первый язык, на котором он заговорит, будет английский. Я этого не переживу. Я не подписал контракт и никуда не поехал. А у сына моего выдающийся английский, но он его выучил здесь».
фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова
«Мой отец был писатель, написавший книгу о Брестской крепости. Я вырос в доме, где люди довольно много читают, говорят и пишут на русском языке. Я объяснить не могу, почему для меня это важно. Когда я в Париже ставил спектакль «Месяц в деревне», я четыре месяца провёл там. К счастью, я окончил французскую школу и в переводчике не нуждался. Мне жилось легко. А назад я ехал на поезде из Парижа в Москву. И вот в Бресте, когда меняют колею, часа два поезд стоит. И я вышел, а там белорусские бабки сидят торгуют. И я услышал русский язык и все два часа я проторчал около этих бабок. У одной был самогон, мы с ними выпили. И это было наслаждение. Не хватало русского языка. Хотя я обожаю французскую культуру, театр, литературу. Но не хватает. Жить без русского языка для меня немыслимо».
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