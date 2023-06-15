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«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах

15 июня
2023 год

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15 июня 2023
26 мая на российских онлайн-платоформах состоялась цифровая премьера нового фильма Андрея Смирнова «За нас с вами» - исторической драмы о судьбах людей, подвергшихся репрессиям в сталинскую эпоху. По случаю выхода фильма режиссёр дал интервью изданию «Forbes», в котором объяснил живучесть сталинизма, рассказал об отказе переезжать из России в Великобританию и о творческих компромиссах, на которые его вынуждала идти советская цензура.

«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах
фото: Кадр из фильма "Белорусский вокзал"

«Белорусский вокзал» уже на уровне сценария потерпел страшный урон от цензуры. Больше года мы мучались с цензурой, пока наконец нас не вызвали в Госкино и тамошний главред заставил нас письменно поклястся, что ничего антисоветского в фильме не будет. Запустили нас только благодаря помощи моего учителя Михаила Ромма. Но пока я в течение года снимал фильм, его закрывали четыре раза. Худсовет смотрел материал, потом партком смотрел - и останавливали и говорили: [i]«Атисоветский фильм, клеветнически показана реаьность советская, много плохой погоды и заунывных мотивов». И каждый раз его открывали заново только благодаря Ромму и его энергии.

«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах
фото: Андрей Смирнов в молодости

Следующей картиной была «Осень» - её в Москве вообще не выпустили. Москвичи, кто знал, ездили смотреть её в Мытищи и в Балашиху. Я снимал её три месяца. А сдавал восемь! Восемь месяцев меня мучил тогдашний министр - эту сцену вырежи, эту перепиши, то пересними. Я всё это делал. В конце он потребовал, чтобы я вырезал кульминационную сцену фильма, в которой героиня упрашивает героя не оставлять её. Вот тут я остановился, потому что вырезать её - значит лишить фильм смысла. Я написал три письма. В Госкино писать было бесполезно. Одно письмо в ЦК партии, второе в агентство по авторским правам, третье в Союз кинематографистов. Объяснял, что не могу я это сделать, как бы не хотел министр. В конце концов его уломали, сцена осталась.
Ну и следующая картина называлась «Верой и правдой». Была задумана как сатира. Это история архитектора, проживающего в трёх эпохах - сталинской, хрущёвской и брежневской. И на середине картину остановили. Дело в том, что кино снималось в стиле гротеск. Оказалось что снимать про советскую реальность в стиле гротеск - это наказуемое преступление. Я переделал. Картина вышла, я её не стыжусь, смотреть можно, артисты замечательные. Но она получилась далеко не такая, какой она была задумана»[/i].
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«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах фотографии
«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах фотографии
«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах фотографии
«Белорусский вокзал» закрывали четыре раза»: Андрей Смирнов о советской цензуре и копромиссах фотографии
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