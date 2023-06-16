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Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре

16 июня
2023 год

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16 июня 2023
21-летний Габриэль Гевара – самый востребованный актёр второго плана на испанском телевидении последних лет, для которого получение главной роли было вопросом времени. Развить свой талант ему удалось в сегменте молодежных сериалов: Габриэль начинал в таких проектах, как «Скам», «В тебе нет ничего особенного», «Как всё испортить» и «Бозе», а 8 июня на стриминговой платформе Amazon Prime Videо вышел полнометражный фильм с его участием «Моя вина» – адаптация первой части трилогии Culpables («Виновный»), подросткового бестселлера писательницы Мерседес Рон.

Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре

Габриэль родился в Мадриде и первые шаги в сторону актёрской профессии сделал ещё в детстве при поддержке родителей – актрисы Марлен Мурро и танцора Мишеля Гевары. Они развелись, когда Габриэлю было всего четыре года, и с тех пор он живет со своей матерью. С детства он мечтал стать моделью и популярным актёром. В 2017 году Гевара начал позировать и выкладывать снимки в социальных сетях, а годом позже получил первую роль в испанской адаптации норвежского сериала «Скам».

«Я всегда знал, что хочу стать актёром. С самого раннего детства, когда мне было семь или восемь лет, я начал работать в Королевском театре в Мадриде, и мне очень понравилось. В то время я не рассматривал это как «работу», но скорее как внеклассные занятия. Я хорошо провёл время, и мне даже заплатили! В детстве я всегда был немного застенчивым, но со временем постепенно раскрылся. Работа в театре стала для меня лучшим временем, потому что там я смеялся со своими друзьями, мне было весело. А когда выходил на сцену, то чувствовал себя великолепно».

Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре

«У меня всегда были очень плохие оценки, и однажды отец сказал мне: «Габриэль, ты должен учиться, иначе я заставлю тебя работать». Помню, как он вернулся с работы и сказал, что в театре набирают детей для оперы. И он повёл меня на кастинг. Я даже не знал, что это такое!»

Ареал обитания Габриэля – сериалы про подростков, которые последние годы переживают настоящий бум. Вместо 30-летних актеров, изображающих школьников, на площадку приходят молодые таланты и получают возможность начать карьеру с ранних лет. И противоречия между возрастом и наличием актёрского опыта нет: «Я учился в нескольких школах, на нескольких курсах, в мастерских. В каждом новом проекте я работаю с тренером по актёрскому мастерству. Актёр никогда не перестаёт учиться. Каждая съёмка – это урок.

Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре

Я очень поддерживаю детей, которые пробуют что-то, исследуют то, что им нравится, исследуют свой путь, и, когда они его находят, идут в этом направлении. Сегодня очень много молодых людей без актёрского образования, которые ничем не интересуются и просто хотят попасть на экран, прославиться и всё. Есть и люди без образования, которые устраиваются на первую работу, включаются в проект и вкладывают в него много сил. Вот это круто».

Личную жизнь Гевара предпочитает держать подальше от внимательных взглядов фанатов, поэтому неизвестно, встречается ли он с кем-то в настоящий момент. И хотя в 2020 году его несколько раз заставали с актрисой Агостиной Гони, никто из них публично не комментировал отношения. И даже к социальным сетям молодой актёр относится с недоверием: «Ты выставляешь себя на всеобщее обозрение, показываешь свою жизнь. Хотя мне всё равно, что думают другие. У меня есть друзья, которые меня любят и меня не волнует всё остальное. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнять свою работу».

Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре

Чтобы справиться со стрессом или расслабиться Габриэль предпочитает гулять или забираться на смотровые площадки, но, как отмечает актёр, работать над проектами ему нравится больше: «Я люблю смотреть на всё сверху. Я стою на высоком месте и наблюдаю за всем, некоторое время молчу там. Это то, что меня больше всего расслабляет. Но вообще я всегда что-то делаю».
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БозеВ тебе нет ничего особенногоКак всё испортитьМоя винаСтыд. Испания

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Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре фотографии
Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре фотографии
Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре фотографии
Конкистадор девичьих сердец: Что мы знаем о Габриэле Геваре фотографии
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