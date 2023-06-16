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Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии

16 июня
2023 год

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16 июня 2023
Пять лет назад Кевин Спейси попал под каток ревизии допустимых норм в Голливуде - актёра обвинили в сексуальных домогательствах, в том числе к несовершеннолетнему. В 2022 году Спейси удалось выиграть суд и оправдаться по одному обвинению, а в конце июня текущего года актёра ждёт ещё один, заключительный процесс, на котором ему вынесут приговор. В интервью немецкому изданию «Zeit Magazine» актёр впервые рассказал о своей жизни после скандала и выразил уверенность в том, что многие режиссёры ждут оправдательного приговора, который позволит им снова сотрудничать с опальным актёром.

Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии

Считанные дни, в которые все карьерные достижения и репутация Спейси были помножены на ноль, пришлись на конец октября - начало ноября 2017 года. Выход статей, разоблачающих преступления Харви Вайнштейна, спровоцировал приступ всеобщей откровенности. Прессу снесло лавиной воспоминаний жертв сексуального произвола со стороны звёзд шоу-бизнеса. Одним из таких воспоминаний с изданием «Buzzfeed» поделился не какой-нибудь там бармен или парковщик, а актёр Энтони Рэпп - что моментально повысило шансы этой истории на внимание. По словам Рэппа, на вечеринке в 1986 году Спейси перетащил его, полусонного, на свою кровать и взгромоздился сверху. Рэппу тогда было 14 лет. Прежде чем опубликовать этот скандальный мемуар, журналист «BuzzFeed» честно попытался связаться с представительницей Спейси, но она была в отпуске. Поэтому выход статьи стал для актёра и его агентов полнейшей неожиданностью.

На тот момент у Спейси было несколько главных ролей - Ридли Скотт заканчивал работу над фильмом «Все деньги мира», в котором актёр сыграл магната Пола Гетти, а Netflix готовил к выпуску очередной сезон суперуспешного «Карточного домика». Кризисные встречи с адвокатами и представителями киностудий ясности в то, как следует реагировать на обвинение Рэппа, не внесли. Поэтому Спейси пришлось импровизировать. И честное слово, лучше бы он молчал. Ответ актёра, вызвавший бурное возмущение и удушливый смех, был похож на дешёвую попытку перебить одно скандальное заявление другим. Признавшись, что совершенно не помнит этой роковой встречи тридцатилетней давности, Спейси не стал отрицать свою вину, но предположил, что такое поведение если и было возможно, то лишь по причине сильнейшего алкогольного опьянения. На этом бы ему остановиться, но он зачем-то добавил, что вся эта история прибавила ему смелости, чтобы признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В сухом остатке звучало это странно: «Встречи с Рэппом не помню, наверняка был сильно пьян, кстати, давно хотел сказать, что у меня были отношения с мужчинами, и я решил остановить свой выбор на них».

Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии
фото: Энтони Рэпп

Этот лихой гамбит не спас, а лишь усугубил положение и репутацию актёра. Среди прочего ему вменяли в вину попытку смешать в глазах общественности такие явления как педофилия и гомосексуальность. Через два дня от Спейси отрёкся Netflix, положивший новый сезон «Карточного домика» на полку «до выяснение обстоятельств». А уже на следующий день в интервью CNN 8 мужчин рассказали о нездоровой атмосфере, которую создал Спейси на съёмочной площадке «Карточного домика». В частности, помощник второго режиссёра заявил, что Спейси «трогал его гениталии». От сотрудничества с актёром отказались его пиарщица и актёрское агенство CAA.
Но и на этом сюрпризы не закончились. На следующий день до Спейси докатилась весточка из Лондона: Скотланд-Ярд начал расследование на основании жалобы 32-летнего мужчины, который имел неосторожность уснуть в компании Спейси, предварительно употребив наркотики. Актёр, по словам жертвы, воспользовался ситуацией орально.

Это свидетельство перечеркнуло все возможности на восстановление сотрудничества с Netflix. А Ридли Скотт понял, что надо искать актёру замену и срочно, невзирая на гигантские убытки, переснимать все сцены с его участием. Ну а Спейси остался один на один с бесперебойным потоком обвинений и свидетельств мужчин разного возраста и профессий. О домогательствах со стороны Спейси рассказали актёры Роберто Кавасос, Тони Монтана и Гарри Дрейфус, а 19-летнему бармену из Лондона актёр даже подарил дорогущие швейцарские часы - в качестве компенсации за внезапный приступ эксгибиционизма. Единственным, кто не бросил Спейси в трудную минуту, был его менеджер и старинный друг Эван Ловенстайн.

Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии

Обвинения Рэппа и его притязания на 40-миллионную компенсацию были переданы в суд в Нью-Йорке, где присяжные вынесли решение в пользу Кевина Спейси. Два других дела, рассматриваемые судом на территории США, были прекращены. Первое из-за смерти предполагаемой жертвы, а второе по причине отказа свидетеля давать показания. Теперь актёру предстоит четырёхнедельный судебный процесс в Лондоне, где ему будут предъявлены обвинения по 12 пунктам. Четверо мужчин обвинили актёра в сексуальном насилии, ещё двое утверждают, что занимались с ним сексом без согласия. Если актёра признают виновным, ему может грозить тюремный срок.

В случае вынесения оправдательного приговора актёр может рассчитывать если и не на полное восстановление своей репутации, то как минимум на возвращение в профессию. В интервью журналисту Ziet Кевин утверждает, что есть на этом свете режиссёры и продюсеры, которые прямо говорили ему, что хотят сотрудничать, но не могут. «Сейчас многие опасаются, что если они меня поддержат, это будет стоить им карьеры. Их отменят. Но я знаю, что есть люди, которые готовы нанять меня, как только я очищу своё имя в суде Лондона. Как только это произойдёт - в ту же секунду они будут готовы сделать шаг мне навстречу». Пример Джонни Деппа и его триумфальное возвращение в Канны делает надежды Спейси не беспочвенными.

Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии


Впрочем, актёр честно признаётся: «Я боюсь, что никогда больше не смогу работать. Что теперь так будет всегда». Но на суд Кевин возлагает большие надежды и настроен воинственно: «Все эти свидетельства и обвинения разваливаются, как только их начинают тщательно проверять. Это то, что произошло на суде по делу Энтони Рэппа. И это то, что произойдёт и на этот раз».

А пока актёру только и остаётся, что пользоваться вниманием преданных поклонников и менее принципиальной европейской публики. Полтора года назад Спейси отправился в Турин, чтобы сыграть эпизодическую роль в фильме итальянского режиссёра Франко Неро «Человек, который нарисовал Бога». На премьере фильма актёр познакомился со своим поклонником Марко Фалланкой, который работает в музее кино в Турине. Именно Фалланка и предложил коллегам пригласить Спейси провести мастер-класс в Турине и наградить актёра премией Stella della Mole. Тёплый приём и моментально раскупленные билеты растрогали актёра. И если раньше он едва мог найти время на то, чтобы сфотографироваться с поклонниками или дать автограф, то теперь от случайных встреч с людьми, которые любят и помнят его киноработы, Спейси черпает силы и стойкость.
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Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии фотографии
Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии фотографии
Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии фотографии
Кевин Спейси дал первое за пять лет интервью после обвинений в насилии фотографии
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