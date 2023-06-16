СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

«Ромовый дневник»: Дайте людям рому
13 июня, 23:30, Cinema
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16 июня на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 45-летний Андрей Гацунаев - муж актрисы Кристины Бабушкиной. Сама актриса также находилась в автомобиле. Первыми информацию о задержании Бабушкиной и Гацунаева опубликовали телеграм-каналы Mash и 112, сообщая, что в салоне автомобиля был найден «белый порошок». Позже информация о задержании некоего «45-летнего мужчины» появилась и на официальном сайте СК РФ по городу Москве.
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