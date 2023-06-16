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СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

16 июня
2023 год

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16 июня 2023

16 июня на улице Коровий Вал сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 45-летний Андрей Гацунаев - муж актрисы Кристины Бабушкиной. Сама актриса также находилась в автомобиле. Первыми информацию о задержании Бабушкиной и Гацунаева опубликовали телеграм-каналы Mash и 112, сообщая, что в салоне автомобиля был найден «белый порошок». Позже информация о задержании некоего «45-летнего мужчины» появилась и на официальном сайте СК РФ по городу Москве.

СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

«В ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружен сверток с наркотическим веществом. После чего мужчина, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств применил насилие в отношении сотрудника ДПС».

СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела

В отношении Гацунаева было возбуждено два уголовных дела: по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Согласно источникам канала Mash, Бабушкина проходит по делу как свидетельница и скоро будет отпущена.
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СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела фотографии
СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела фотографии
СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела фотографии
СМИ: Против мужа Кристины Бабушкиной возбуждено два уголовных дела фотографии
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