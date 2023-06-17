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В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой

17 июня
2023 год

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17 июня 2023
В марте 2022 года Рената Литвинова уехала из России в Париж, где активно продолжила заниматься творческой деятельностью. И уже в конце января 2023 года в парижском театре «Эберто» состоялась премьера её нового моноспектакля «Кактус», в котором артистка сама же и исполнила главную и роль.

В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой

У тех поклонников Ренаты, кто не может доехать до Парижа и посмотреть постановку, теперь появилась возможность прочитать пьесу в формате книги. Красочное издание с фотографиями уже доступно в некоторых московских книжных и на официальном сайте Ренаты Литвиновой.

В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой
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В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой фотографии
В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой фотографии
В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой фотографии
В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой фотографии
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