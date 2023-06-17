В московских книжных появилась новая пьеса Ренаты Литвиновой

В марте 2022 года Рената Литвинова уехала из России в Париж, где активно продолжила заниматься творческой деятельностью. И уже в конце января 2023 года в парижском театре «Эберто» состоялась премьера её нового моноспектакля «Кактус»
, в котором артистка сама же и исполнила главную и роль.
У тех поклонников Ренаты, кто не может доехать до Парижа и посмотреть постановку, теперь появилась возможность прочитать пьесу в формате книги. Красочное издание с фотографиями уже доступно в некоторых московских книжных и на официальном сайте Ренаты Литвиновой
.
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