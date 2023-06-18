83-летний Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз. Кинопродюсер Нур Альфалла, которая младше актёра на 54 года, родила от него сына. Об этом сообщает TMZ.
фото: Аль Пачино и Нур Альфалла
Представитель актёра подтвердил изданию, что Нур родила ребёнка, и раскрыл его имя: «Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын по имени Роман Пачино». После новости о беременности Нур актёр не поверил, что станет отцом, и попросил возлюбленную сделать ДНК-тест, который показал, что это действительно его ребёнок.
фото: Нур Альфалла
Малыш стал четвёртым ребёнком для Пачино и первым для Нур. Актёр никогда не был женат, но у него есть трое взрослых детей: 33-летняя Джули Пачино и 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино.
О романе Аль Пачино и Нур Альфаллы стало известно в апреле прошлого года. На данный момент пара не вместе, а актёр проводит время в компании бывшей гражданской жены Беверли Д'Анджело.
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