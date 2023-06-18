Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз

18 июня
2023 год

Лайфстайл >>
18 июня 2023
83-летний Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз. Кинопродюсер Нур Альфалла, которая младше актёра на 54 года, родила от него сына. Об этом сообщает TMZ.

Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз
фото: Аль Пачино и Нур Альфалла

Представитель актёра подтвердил изданию, что Нур родила ребёнка, и раскрыл его имя: «Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллы родился сын по имени Роман Пачино». После новости о беременности Нур актёр не поверил, что станет отцом, и попросил возлюбленную сделать ДНК-тест, который показал, что это действительно его ребёнок.

Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз
фото: Нур Альфалла

Малыш стал четвёртым ребёнком для Пачино и первым для Нур. Актёр никогда не был женат, но у него есть трое взрослых детей: 33-летняя Джули Пачино и 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино.

О романе Аль Пачино и Нур Альфаллы стало известно в апреле прошлого года. На данный момент пара не вместе, а актёр проводит время в компании бывшей гражданской жены Беверли Д'Анджело.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Аль Пачино потребовал ДНК-тест от своей беременной 29-летней девушки
Поиск по меткам
дети
персоны
Беверли Д'АнджелоАль Пачино

фотографии >>
Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз фотографии
Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз фотографии
Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз фотографии
Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Сапронов
15 июня ушёл из жизни актёр Дмитрий Сапронов.
Евгения Шмелёва
15 июня ушла из жизни певица, актриса Евгения Шмелёва.

День рождения >>

Юлия Агафонова
Антонина Дивина
Игорь Золотовицкий
Валентина Малявина
Ирина Пегова
Тамара Совчи
Юрий Соломин
Сергей Степанченко
Юри Ярвет
Жюли Депардьё
Бернар Жиродо
Рафаэлла Карра
Виктор Лану
Джанетт МакДональд
Пол Маккартни
Изабелла Росселлини
все родившиеся 18 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Дыхание
драма
Россия, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен