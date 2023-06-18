Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз

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Популярный актер – об одержимости профессией, сериале «Про Веру» и съемочной площадке, которая «вскрывает всех»

Даниил Страхов: «Я ищу в тексте сценария свой сюжет, свою историю, своё звучание»

Испанская мелодрама о хорошей девочке и «плохом» парне

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«Жить без русского языка для меня немыслимо»: Андрей Смирнов о причинах отказа отъезда из России

В начале 1990-х режиссёру предлагали преподавать в одной из британских киношкол