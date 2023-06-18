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СМИ: Кристину Бабушкину объявили в розыск

18 июня
2023 год

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18 июня 2023

16 июня в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились Кристина Бабушкина с мужем Андреем Гацунаевым. При осмотре машины в салоне был обнаружен свёрток с наркотиками. Замоскворецкий суд отправил мужа актрисы под домашний арест, о чём сообщила пресс-служба прокураторы Москвы.

СМИ: Кристину Бабушкину объявили в розыск

В заявлении ведомства говорится, что Гацунаеву предъявлено обвинение по двум статьям: «Незаконный оборот наркотических средств» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Гацунаев вину не признал и отказался от дачи показаний. О возбуждении уголовного дела против актрисы не сообщалось.

16 июня Кристина Бабушкина должна была играть в спектакле «(Не)идеальный Че» в Театре им. Ермоловой, однако поставку отменили без объяснения причин.

Вечером 18 июня Ксения Собчак в Телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила, что актрису объявили в розыск: «Кристину Бабушкину — актрису сериала «Беспринципные» — по моим данным, объявили в розыск». Подробностей журналистка не раскрыла.
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СМИ: Кристину Бабушкину объявили в розыск фотографии
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