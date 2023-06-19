ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой

Сервис ТНТ-Premier удалил
комедийный сериал «Ольга»
, в котором главную роль играет Яна Троянова
. Об этом сообщается
в Телеграм-канале Ксении Собчак
.
Ещё сегодня утром серии были доступны, однако теперь при попытке воспроизвести видео плеер выдаёт ошибку: «Видео скрыто и недоступно для просмотра». Заключительная серия нового сезона «Ольги» вышла 4 мая 2023 года. Как пишет Собчак, в этом эпизоде героиня Трояновой произнесла фразу «За мир, за любовь».
29 мая признанный иноагентом журналист Юрий Дудь
выпустил интервью с Трояновой. В нём актриса осудила действия российской власти и подробно рассказала
, почему уехала из страны.
Это не первый случай цензуры на телеканале — ранее ТНТ перестал показывать сериал Семёна Слепакова
* «Неприличные деньги»
с Ксенией Раппопорт
после двух премьерных серий.
*Признан в РФ иностранным агентом
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