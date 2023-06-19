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ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой

19 июня
2023 год

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19 июня 2023

Сервис ТНТ-Premier удалил комедийный сериал «Ольга», в котором главную роль играет Яна Троянова. Об этом сообщается в Телеграм-канале Ксении Собчак.

ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой

Ещё сегодня утром серии были доступны, однако теперь при попытке воспроизвести видео плеер выдаёт ошибку: «Видео скрыто и недоступно для просмотра». Заключительная серия нового сезона «Ольги» вышла 4 мая 2023 года. Как пишет Собчак, в этом эпизоде героиня Трояновой произнесла фразу «За мир, за любовь».

29 мая признанный иноагентом журналист Юрий Дудь выпустил интервью с Трояновой. В нём актриса осудила действия российской власти и подробно рассказала, почему уехала из страны.

Это не первый случай цензуры на телеканале — ранее ТНТ перестал показывать сериал Семёна Слепакова* «Неприличные деньги» с Ксенией Раппопорт после двух премьерных серий.

*Признан в РФ иностранным агентом
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ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой фотографии
ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой фотографии
ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой фотографии
ТНТ-Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой фотографии
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