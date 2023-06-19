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Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова

19 июня
2023 год

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19 июня 2023
18 июня, в День медицинского работника, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера драмы Романа Каримова «Дыхание». В основе сюжета – пандемия COVID-19, заставшая врасплох успешного бизнесмена и бывшего врача Виктора. Рискуя жизнью и свободой, он нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь заболевшей маме и вместе с медицинским коллективом лучше подготовиться к удару вируса. Среди гостей премьеры были актёры фильма Ирина Горбачёва и Антон Батырев, а также Елизавета Шакира, Александра Власова, Анна Банщикова, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Соня Присс, Александр Цыпкин, Амбарцум Кабанян и другие.

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Ирина Горбачёва

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Антон Батырев

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Елизавета Шакира

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Александра Власова

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Амбарцум Кабанян

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Соня Присс

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Анна Банщикова

Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова
фото: Александр Цыпкин
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Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова фотографии
Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова фотографии
Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова фотографии
Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова фотографии
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