Возвращение пандемии: Ирина Горбачёва, Елизавета Шакира и Анна Банщикова

18 июня, в День медицинского работника, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера драмы Романа Каримова «Дыхание»
. В основе сюжета – пандемия COVID-19, заставшая врасплох успешного бизнесмена и бывшего врача Виктора. Рискуя жизнью и свободой, он нелегально возвращается в больницу, чтобы помочь заболевшей маме и вместе с медицинским коллективом лучше подготовиться к удару вируса. Среди гостей премьеры были актёры фильма Ирина Горбачёва
и Антон Батырев
, а также Елизавета Шакира
, Александра Власова
, Анна Банщикова
, Мила Ершова
и Святослав Рогожан
, Соня Присс
, Александр Цыпкин
, Амбарцум Кабанян
и другие.
фото: Ирина Горбачёва
фото: Антон Батырев
фото: Елизавета Шакира
фото: Александра Власова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Амбарцум Кабанян
фото: Соня Присс
фото: Анна Банщикова фото: Александр Цыпкин
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