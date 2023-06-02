Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками

1 июня в День защиты детей Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Смешарики» из серии «Российская (советская) мультипликация». Информация о коллекции монет появилась на официальном сайте ЦБ
. Всего в коллекции три вида монет: серебряная номиналом 3 рубля, стальная с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 рублей.
Выпуск монет был приурочен к 20-летнему юбилею «Смешариков», премьера которых состоялась в 2003 году. Также герои популярного мультсериала удостоились коллекции карт «Тройка», которую Дептранс выпустил
ко Дню защиты детей.
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