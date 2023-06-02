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Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками

2 июня
2023 год

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2 июня 2023
1 июня в День защиты детей Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Смешарики» из серии «Российская (советская) мультипликация». Информация о коллекции монет появилась на официальном сайте ЦБ. Всего в коллекции три вида монет: серебряная номиналом 3 рубля, стальная с никелевым покрытием номиналом 25 рублей и медно-никелевая с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками

Выпуск монет был приурочен к 20-летнему юбилею «Смешариков», премьера которых состоялась в 2003 году. Также герои популярного мультсериала удостоились коллекции карт «Тройка», которую Дептранс выпустил ко Дню защиты детей.

Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками
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Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками фотографии
Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками фотографии
Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками фотографии
Банк России выпустил памятные монеты со Смешариками фотографии
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