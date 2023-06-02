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Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента, присвоенный артистам Минюстом РФ. Согласно информации корреспондента ТАСС, адковат Галкина настаивала на том, что артист на занимается политической деятельностью, а лишь высказывает своё частное мнение в юмористическом формате. А статус иноагента ущемляет Галкина в праве на свободу слова и подвергает его дискриминации.
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