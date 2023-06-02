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Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента

2 июня
2023 год

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2 июня 2023

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента, присвоенный артистам Минюстом РФ. Согласно информации корреспондента ТАСС, адковат Галкина настаивала на том, что артист на занимается политической деятельностью, а лишь высказывает своё частное мнение в юмористическом формате. А статус иноагента ущемляет Галкина в праве на свободу слова и подвергает его дискриминации.

Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента
фото: Максим Галкин

Напомним, что в мае сразу несколько артистов подали иск к Минюсту РФ с требованием снять с них статус иноагента. Причиной исков стала новость о том, что в закон об иноагентах введут категорию “третьих лиц”, которые “волей-неволей” помогают иноагентам бездействием или действием. Максимально расплывчатые формулировки поправки подставляют под удар практически любого человека, контактировавшего с лицом или организацией, признанными иноагентом.

Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента
фото: Семён Слепаков
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Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента фотографии
Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента фотографии
Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента фотографии
Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента фотографии
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