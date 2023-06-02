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«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка»

2 июня
2023 год

Лайфстайл >>
2 июня 2023

В преддверии 10-летнего юбилея телеканала «Пятница!» его генеральный директор Николай Картозия дал интервью изданию «Афиша Daily», в котором рассказал о дебюте Насти Ивлеевой в качестве ведущей, а также о неожиданных результатах исследований ценностей целевой аудитории канала.

О концепции

«Сначала я сделал ставку на два больших направления — юмор и лайфстайл. Юмор провалился, и мы ушли в лайфстайл. И тогда канал начал расти. И с тех пор мы растем каждый год, и «Пятница!» — единственный в России телеканал, который все время показывает только положительный рост.
Есть телеканалы про спорт, есть телеканалы про юмор, есть телеканалы про политику. А у нас телеканал про жизнь. Вот мир — огромный волшебный Диснейленд. Бери и играйся с ним: съешь фрукт, обними девушку, беги по пляжу и посмотри, что на самом деле там пять разных видов песка. И каждый зритель рано или поздно приходит к нам, потому что попробовать мир на вкус хочет каждый».

«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка»
фото: Николай Картозия

О блогерах вместо телеведущих

«Когда я писал стратегию «Пятницы!», я понимал, что через несколько лет никаких традиционных телевизионных звезд не будет, потому что блогеры их перебьют. И Иван Ургант не будет самым высокооплачиваемым ведущим в стране. Поэтому стратегия была простая: мы берем блогеров и учим их быть телевизионными ведущими, мы берем телевизионных ведущих и учим их быть блогерами».

О неочевидных ценностях целевой аудитории

«Мы сделали огромное исследование, какие ценности у нашей [целевой] аудитории 14–44 лет. На первом и втором месте были отношения и юмор. На третьем — путешествия, и этого никто не предполагал, это было наше главное открытие. На четвёртом месте оказалась еда, на пятом — свобода. И вот на путешествиях и еде мы построили «Пятницу!». И наша стратегия была в том, чтобы сделать в этих нишах не по одному шоу, а по 10. И за 10 лет мы стали в этих нишах монополистами и теперь захватываем новые ценности — любовь, например. А свобода и юмор имманентно присутствуют во всех наших проектах».

«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка»
фото: Настя Ивлеева

О дебюте Насти Ивлеевой

«Поехала она с «Орлом и решкой» по местам, где уже бывали прежние ведущие. Смотрю первую программу с ней. Она стоит на Шри-Ланке и говорит: вот в Коломбо пляж, тут отель, в общем, за 5 лет ничего не изменилось. Я говорю продюсерам: «Что это такое, ей что, рассказать нечего?» На Шри-Ланке вообще-то Чехов был и секс-туризмом занимался, у него это даже в дневниках написано! В конце концов, там до сих пор ставят «Вишневый сад». Реально, афиши выглядят так: туземец, наряженный в набедренную повязку, вырывает пальму. Это, видимо, Лопахин. Говорю продюсерам: «Где вы эту ведущую откопали?» А мне отвечают: «Знаешь, Картозия, ты сам её утвердил, теперь терпи». В общем, мы сначала Ивлееву чуть не выгнали. И кстати, она чуть не стала ведущей «Ревизорро» вместо Летучей».
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Анастасия ИвлееваНиколай КартозияЕлена ЛетучаяИван Ургант

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«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка» фотографии
«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка» фотографии
«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка» фотографии
«Мы её сначала чуть не выгнали»: Николай Картозия о дебюте Насти Ивлеевой в шоу «Орёл и Решка» фотографии
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