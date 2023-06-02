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«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ

2 июня
2023 год

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2 июня 2023
Медиаменеджер Николай Картозия до того, как стать генеральным директором телеканала «Пятница!» (который вчера отметил 10-летний юбилей), 11 лет работал на телеканале НТВ, принимая участие в создании передач «Программа максимум», «Главный герой», «Русские сенсации», «Русские не сдаются!», «НТВшники» и многих других. В интервью изданию «Афиша Daily» Картозия признался, что за некоторые сюжеты «Программы максимум» до сих пор испытывает перманентный стыд.

«Пока я работал на НТВ, постоянно получал воскресный г**номет. Были популярны все эти шутки: «Посмотрел НТВ — переключи за собой». Или анекдоты: «Ночь, кладбище, из двух могил вылезают два чувака, один крест свой двигает и говорит: „Да НТВ плохо ловит“». Я к этому тоже приложил руку. Например, была «Программа максимум» — мое главное преступление перед человечностью и человечеством, хотя там были хорошие расследования. Но треша было больше.

«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ
фото: Леонид Парфёнов и Николай Картозия

Когда мы делали «Программу максимум», мы, по сути, поменяли писательские перья на финки и заточки. Мы не были криминальными репортерами, не умели сидеть в засаде, и для нас во многом это была пародия на жанр. Но мы заигрывались. В каждом выпуске было три качественных расследования: например, покушение на Чубайса, поставки героина через Иркутск, расхищение космодрома Байконур. Но вместе с этим мы делали четвертый, совершенно оголтелый сюжет. Настолько оголтелый, что дыхание перехватывало.

Зачем мы это делали? Непонятно. Потому что первых три сюжета и так давали огромный рейтинг. Но нам всегда хотелось хватить через край. И вот этот четвертый сюжет — то, за что перманентно стыдно. В частности, в одном из выпусков мы сделали сюжет о том, как в подмосковном селе взорвалась канализация в доме Андрея Макаревича (внесён Минюстом РФ в список физических лиц - иноагентов) и его царственные меркаптаны наполнили невыносимым духом весь поселок. В тот день у меня зазвонил телефон, я по неосмотрительности взял трубку и услышал этот незабываемый тембр, который в детстве мне пел: «Верил я, не всё ещё пропало». И он сказал мне: «Поймите, это не мои какашки». И тут я стал красным, как бугурусланский обком партии».

«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ
фото: Николай Картозия

Свою работу на «Пятнице!», стратегия которой строится на ценностях путешествия-еда-свобода-отношения, Картозия считает исцелением. «И вот я 10 лет работаю на «Пятнице!». Я ничего, кроме хорошего, о ней не слышал. Мне все время люди говорят, какие классные у нас шоу. Это подпитывает. Ты же не можешь не пропускать через себя то, что делаешь. И когда ты гоняешь по венам ненависть — это одно, а когда гоняешь любовь и эмпатию — чувствуешь себя по-другому. И это влияет на здоровье. Все мои седые волосы и погибшие поджелудочные — это НТВ. А здесь я зализываю раны».
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.06.2023 - 16:23
Когда-то Максимум по НТВ смотрел, когда кроме телевизора ничего другого не было. А Пятницу ни тогда, ни сейчас. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ фотографии
«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ фотографии
«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ фотографии
«Это моё главное преступление перед человечеством»: Николай Картозия о «Программе максимум» на НТВ фотографии
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