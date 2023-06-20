Семейная терапия: Полина Максимова, Анна Чурина и Михаил Лабковский

Режиссёр Виталий Манский признан иноагентом
В ноябре прошлого года он был объявлен в розыск
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19 июня в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера романтической комедии Анарио Мамедова «Мальдивы подождут». В центре сюжета семейная пара Денис и Ева, которые счастливы в браке уже 10 лет. Правда, последнее время они уделяют друг другу всё меньше внимания, и внезапно для Евы муж уходит от неё к модели Кристине. Недолго думая, жена принимает решение – муж остаётся с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И всё бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру, и не добавил суматохи к «семейной терапии». Среди гостей премьеры были актёры фильма Полина Максимова и Роман Курцын, а также Женя Малахова, Алёна Чехова, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов, Анна Чурина, Михаил Лабковский и другие.
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