«Мы сейчас живём в эпоху начала конца юмора»: Павел Воля о соцсетях и нетерпимости

Юморист, телеведущий и любящий муж Ляйсан УтяшевойПавел Воля дал большое интервью Надежде Стрелец, поводом к которому послужил запуск именного вечернего «Шоу Воли» на канале ТНТ. В интервью телеведущий рассказал об истории создания «Comedy Club», а также предрёк скорую кончину юмора.
«Мы сейчас живём в эпоху начала конца юмора. Я не знаю, сколько ещё лет осталось до того, чтобы вообще ни над чем смеяться нельзя стало. Эти нежные, эти отгородились, эти толстые, нет не толстые, они полные, нет, не полные, они бодипозитивные. Не трогаем, не трогаем ни в коем случае, они все обидятся! У этих национальность, у этих вероисповедание, у этих гендер, у этих сексуальное предпочтение. Социальные сети испортили юмор. Соцсети нас всех сделали слишком мнительными, важными, зависимыми от мнения...Какие все стали сентиментальные, нежные, важные. Каждый такой важный! Не смей смотреть в эту сторону! Сейчас все стали такими нежными и обидчивыми. Это не юмор токсичный. Это общество становится токсичным со всех сторон».
В критике соцсетей Воля последователен - сам ведущий, хоть и ведёт аккаунт в запрещённой соцсети, активным пользователем чужого “контента” не является. «Я не активный потребитель соцсетей, я не гляделка. Я подписан на один новостной канал в Телеграме. И то я его отключу, потому что невозможно уже. Оттуда валится информация, на которую ты никак не повлияешь, но она влияет на тебя. Во все остальные соцсети я уже не захожу огромное количество времени. Я просто выкладываю посты, но сам не смотрю там ничего. Я остановил себя в какое-то время, когда я понял, что я больной человек, я сижу и смотрю это всё. И просто запретил себе. Я просто приложения удалил много лет назад и всё. Мне больше нравится быть производителем, чем потребителем. Я пережрал. Листаешь ленту, и никаких мыслей, никаких новых решений у тебя не рождается. Ты просто потребитель ленты, которая поставляет информацию с бешеной скоростью. Я уверен, что наши мозги к этому не готовы. Поэтому многие и не справляются с этим».
Телеведущий также отметил, что современное поколение слишком полагается на гаджеты, делегируя им свою память. Потому что не до конца осознаёт разницу между (пока что) доступным массивом информации в интернете и собственным тощеньким багажом знаний.
«Когда у нас в руке появился смартфон, наш мозг не смог идентифицировать это как отдельный предмет. Память смартфона мозг идентифицирует как часть твоей памяти. Поэтому не обязательно всё запоминать, информация хранится в коробочке. Мы перекладываем туда всё, что только возможно - все свои знания и умения, которые были у прошлых поколений, абсолютно не осознавая, что это не часть нас. Без Википедии ты ни черта не знаешь, без навигатора не можешь никуда добраться, ты не знаешь адрес ни одного театра и кинотеатра, не знаешь, сколько у тебя денег на карточке в данный момент. Ты не знаешь, как вызвать такси, купить цветы и так дальше до бесконечности. Мы всё это делегировали телефону. И в какой-то момент, мозг тебе говорит: «Я не справляюсь, мы сдохнем, если телефона не будет, ты умрёшь». И поехали: панические атаки и всё остальное. Потому что мы ничтожества без телефона. И в какой-то момент мозг начинает это осознавать».
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