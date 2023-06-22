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«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

22 июня
2023 год

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22 июня 2023
В преддверии выхода полнометражного фильма «Триггер» Максим Матвеев дал интервью изданию «Сноб», в котором рассказал о сложных отношениях с Москвой. Актёр родился в Калининградской области, откуда сначала переехал в Саратов, а потом в Москву.

«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

«Я приехал в Москву 20-летним человеком. И, конечно, энергия города захватила меня. Она меня радовала, вдохновляла, удивляла, вроде как восполняла потребность в уровне насыщенности жизни… Она не давала задумываться, предлагая невероятное количество возможностей. Мне это понравилось».

«В какой-то момент она начала чуть-чуть мешать, в ней оказалось слишком много энергии, в которой легко потеряться. Здесь масса чужих идей, требований и желаний, и в какой-то момент захотелось сказать: стоп, а я-то чего хочу? Валерий Петрович Тодоровский, когда мы с ним работали, однажды обмолвился: в Москве хорошо работать, а жить можно и в другом месте. Когда у меня появились дети, когда изменился вектор применения собственных усилий, я понял, как он был прав. Москву я для себя не закрываю, она остается для меня рабочим плацдармом и средоточием крутых творческих энергий. Но для души хочется других, более созерцательных ритмов».

«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

Смещение фокуса внимания режиссёров с Москвы и Петербурга в сторону регионов актёр объясняет более глобальными изменениями в обществе, которое перестало ассоциировать профессиональное счастье и успех с мегаполисами.

«Наверное, раньше жизнь была более централизована. Да, что-то важное, успешное происходило в больших городах, и многим хотелось быть к этому причастным. Это касается не только нашей страны — всего мира. А сейчас люди спрашивают себя: а что мешает мне быть успешным здесь? И что-то делают, оседают на своей территории. А с точки зрения кино есть и чисто визуальный мотив такой перемены: за МКАД много неизведанных, крутых мест, которые хочется показать. Сейчас, в век обилия информации, контент надо очень часто менять, и приходится постоянно находить что-то новое — поэтому взоры обратились в сторону от столиц. Картинка из Москвы или Питера уже забронзовела, заполировалась, там нельзя толком ничего разглядеть. Киношники тонко улавливают эту энергию, вот они свои лыжи и навострили».

фото: Сёстры Набока
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«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы фотографии
«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы фотографии
«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы фотографии
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