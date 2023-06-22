анонс

«У нас табу на рефлексию о событиях прошлого века»: Максим Матвеев об исторической карме и предопределённости

«Мы сейчас живём в эпоху начала конца юмора»: Павел Воля о соцсетях и нетерпимости

21 июня

«Мужчины там слабые и невротичные, а женщины - благородны и умны»: Александр Сокуров о народах Северного Кавказа

А также о разрушенных традициях