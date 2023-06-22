«У нас табу на рефлексию о событиях прошлого века»: Максим Матвеев об исторической карме и предопределённости

В прошлом году на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Фандорин. Азазель»
, действие которого происходит в альтернативной современной России, избежавшей революции и сохранившей монархию. Правящего наследника династии Романовых, терзаемого запретной любовью к певице Амалии, сыграл Максим Матвеев
. В интервью изданию «Сноб»
актёр признался, что особый интерес для него в этом проекте представляли размышления на тему вариативности исторических событий.
«Есть ли в истории закольцованность? Есть ли у нас всех какая-то историческая карма, предопределенность на уровне целого общества? Существует ли какая-то закономерность, которая нас ведёт? Мне кажется, есть некий закон маятника, по которому существует очень большое количество людей. И, пока общество ему поддается, оно будет повторять те или иные закольцованные события. До тех пор, пока большая часть людей не станет осознанной. То есть будет смотреть на происходящее не в масштабе частной жизни, а в масштабе целого общества»
.
Для осознанности необходима рефлексия на национальном уровне, но у общества, по мнению актёра, пока не возникла потребность в такого рода переживаниях. «У нас сейчас есть определенное табу на рефлексию о происходившем [в России] в прошлом веке. Это большой, серьёзный разговор с обществом — и его пока оставляют на потом. На момент, когда у самого общества возникнет потребность такой рефлексии»
.
И тем не менее, в оценке будущего человечества Максим предпочитает быть оптимистом: «По-моему, человек — существо эволюционирующее в эмоциональном и моральном плане. Конечно, рано или поздно человечество придет к тому, что деструктивные действия приведут к скорейшей гибели, а значит, надо действовать по-другому. А значит, надо становиться более рациональными, чтобы не попадать под влияние своего эго — это единственный способ выживания в глобальном смысле»
.
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