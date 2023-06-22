«Я устал от интеллигентности и не хотел её больше играть»: Иван Янковский о роли в сериале «Фишер»

Карьерный рост Ивана Янковского достиг того уровня, на котором выходящие с его участием фильмы если не “наслаиваются” друг на друга, то выходят подряд. В феврале и марте Иван еженедельно представал в образе брутального ростовского следователя Бокова в сериале «Фишер», а с 18 мая герой Янковского Штапич, не выходя из состояния глубокого кризиса, ищет пропавших людей с командой добровольцев в сериале «Плейлист волонтёра».
фото: Кадр из сериала "Фишер"
В обеих ролях Янковский отходит от привычного образа интеллигента, и как выяснилось - вполне осознанно и намеренно. В интервьюФёдору Бондарчуку актёр признался, что устал быть рефлексирующим москвичом на экране.
«Пришло предложение сыграть в «Фишере». Я почитал. Мне предложили сначала роль Козырева, которого сыграл Александр Яценко. Мне она была интересна, но я не хотел такое играть. Он был прописан как интеллигентный герой, а я интеллигентность уже не хотел играть, я устал от неё. Я понимал, что уже становлюсь постепенно заложником своей интеллигентности. Если хотят найти рефлексирующего персонажа, думают, что наверное, надо позвать Ваню, он сам по себе такой думающий. Я это чувствовал, и прочитав всё это, понял, что не хочу играть Козырева, хотел рискнуть и попробовать сыграть Бокова - человека абсолютно другого формата. Приезжего, думающего совершенно по-другому, то есть максимально отдалённого от меня самого. Я сам предложил себя на эту роль».
фото: Иван Янковский и Александр Яценко в сериале "Фишер"
За роль Бокова, а точнее за фонетическую её составляющую актёра беспощадно критиковали в сети. Будучи уроженцем Ростова, герой Янковского, разговаривает с заметным южным акцентом, произнося вместо твёрдого “г” “г”-фрикативное и периодически “шокает". Зрителям показалось, что Янковскому не удалось органично вписаться в этот образ, поскольку актёр из него регулярно выпадал, переключаясь на обычную московскую речь.
«В сценарии было прописано, что иногда Боков “шокает”, иногда “чтокает”, а иногда “чёкает”. Там было действительно это прописано. Я ничего своего не придумывал, играл, что называется, по листочку. Я спрашивал у режиссёра, а почему он иногда “шо” а иногда “что”? Ну Вань, говорил мне Серёжа, ну люди же иногда по-разному общаются. Почему, он не может иногда говорить “шо”, а иногда “что”?»
А вот жители Ростова, по словам Ивана, в восторге от его Бокова: «Писали люди оттуда, что в восторге. Даже позвонил в один день Кальварский, сказал что я там кумир, герой. Очень приятно».
Сейчас Иван снимается у Андрея Першина, известного под творческим псевдонимом Жора Крыжовников в сериале «Короли асфальта». Актёр не имеет права разглашать информацию о сюжете, но в общих чертах понятно, что место действия - Казань, а герои - хулиганы из различных группировок. И в этом сериале Янковскому вновь досталась роль далеко не интеллигентного и рефлексирующего человека.
«Не был знаком с Першиным, но всегда мечтал с ним поработать. И был счастлив, что мне пришло такое предложение. Честно говоря, поначалу я зас**л, отказался, потому что понимал, что может быть это не вытяну.
У меня часто бывает так, что в проект надо входить за три недели-месяц до начала съёмок. У меня нет времени подготовиться и перестроиться. Так и здесь буквально месяц до съёмок что ли был. А там, понимаете, герой приезжает из Афганистана и возвращается на улицу к своей банде и пытается всё подмять со своими ребятами под себя. Ну и вот сам момент служивого человека, который владеет боксом - мне за короткие сроки надо было во всё это погрузиться. Там гитара у него есть, а я вообще не музыкальный человек. А там много сцен, где надо прям играть и петь. И я прям горжусь собой - за последние два месяца освоил аккорды, могу что-то даже играть и петь. Хотя мне казалось, что я никогда не освою музыку и не будет никогда у меня движения в сторону музыкальности. Для меня огромный подарок, что я себя пересилил и научился играть какие-то дворовые песни, петь их.
Мне проект нравится, я дико рад с Андреем Николаевичем работать, я всегда хотел. И он меня как-то правильно уговорил. Он мне сказал, что ему тоже страшно. «А если не страшно, делать не надо, иначе зачем этим заниматься? Должно быть страшно, непонятно, надо в эту воду входить именно в таком состоянии». Он очень убедительно всё это говорил».
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