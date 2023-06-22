«Я устал от интеллигентности и не хотел её больше играть»: Иван Янковский о роли в сериале «Фишер»

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«У нас табу на рефлексию о событиях прошлого века»: Максим Матвеев об исторической карме и предопределённости

22 июня

«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

Актёр уже несколько лет живёт в Петербурге