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«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура

22 июня
2023 год

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22 июня 2023
Британская актриса Розамунд Пайк дала небольшое интервью изданию «The Guardian», в котором рассказала о своей любви к Китаю. Розамунд с семьёй проживают в Праге, но часто наведываются в Китай, культуру которого обожают. Любовь к Китаю выросла из изучения языка - партнёр Розамунд, бизнесмен Роби Юниэкл решил, что их сыновья Соло и Атом должны выучить иностранный язык. Выбор пал на китайский - теперь дети бегло говорят по-китайски, а родители прониклись культурой этой страны.

«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура

«Любая культура страны с таким огромным населением несомненно интересна. Когда я езжу в Китай, я всегда очень волнуюсь. Весь остальной мир становится однородным, но Китай остаётся в стороне от этого. Держит дистанцию. Его культура защищена от внешнего влияния и очень сильна. Я это чувствую и меня это восхищает. В Китае выходит отличная литература. Мы с Робом искали китайские истории, чтобы адаптировать их для телевидения. Нашим первым проектом стал роман «Задача трёх тел», потрясающая сай-фай трилогия, одна из любимых книг Барака Обамы. Мы сотрудничали с Netflix, Бэниоффом и Уайссом, которые сделали «Игру престолов». В их руках это будет захватывающе».

К слову, на днях Netflix выпустил тизер сериала, который выйдет в январе 2024 года. В длинном списке продюсеров сериала помимо Розамунд также значится Брэд ПиттКнига также была экранизирована в Китае - в 2023 году вышел одноимённый 24-серийный сериал.
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«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура фотографии
«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура фотографии
«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура фотографии
«Китай держит дистанцию»: Розамунд Пайк объяснила, почему ей нравится китайская культура фотографии
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