Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса

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«Большая поэзия»: не бывает лирики без надрыва

В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

Интервью

Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета