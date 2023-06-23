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Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса

23 июня
2023 год

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23 июня 2023
71-летний Джон Гудман произвёл фурор на красной дорожке Телевизионного Фестиваля в Монте Карло, жюри которого актёр возглавил в этом году. Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса и стал неузнаваем. К этому результату Джон шёл долгих 16 лет, с 2007 года, когда он весил 180 килограммов.
Для того, чтобы добиться результата, Джону для начала пришлось полностью переключить своё сознание, о чём он рассказал ещё в 2017 году в интервью ABC: «Раньше я на три месяца уходил в аскезу, сбрасывал около 30 килограммов, а потом награждал себя за это пивком и всяким прочим, и просто возвращался к прежним привычкам. На этот раз я захотел всё сделать медленно. Двигаться, делать упражнения. Я вошёл в тот возраст, когда я просто не могу себе позволить сидеть сиднем».

Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса

Актёр начал с того, что перестал пить алкоголь, нанял личного тренера и начал придерживаться Средиземноморской диеты, которая состоит в основном из рыбы, оливкового масла, овощей, орехов и фруктов. Актёр также старался нахаживать от 10 000 до 12 000 шагов в день.

Скептики сразу заподозрили Джона в злоупотреблении лекарственным средством для диабетиков «Оземпик», позволяющем перезапустить метаболизм. В последние месяцы этот препарат обрёл славу средства для похудения (что, разумеется, весьма опасно), чем сразу же воспользовались маркетологи, разместившие на станциях Нью-Йоркского метро рекламные плакаты препарата с лозунгом «Еженедельный укол для похудения».
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Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса фотографии
Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса фотографии
Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса фотографии
Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса фотографии
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