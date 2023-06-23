Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса

71-летний Джон Гудман
произвёл фурор на красной дорожке Телевизионного Фестиваля в Монте Карло, жюри которого актёр возглавил в этом году. Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса и стал неузнаваем. К этому результату Джон шёл долгих 16 лет, с 2007 года, когда он весил 180 килограммов.
Для того, чтобы добиться результата, Джону для начала пришлось полностью переключить своё сознание, о чём он рассказал ещё в 2017 году в интервью ABC: «Раньше я на три месяца уходил в аскезу, сбрасывал около 30 килограммов, а потом награждал себя за это пивком и всяким прочим, и просто возвращался к прежним привычкам. На этот раз я захотел всё сделать медленно. Двигаться, делать упражнения. Я вошёл в тот возраст, когда я просто не могу себе позволить сидеть сиднем».
Актёр начал с того, что перестал пить алкоголь, нанял личного тренера и начал придерживаться Средиземноморской диеты, которая состоит в основном из рыбы, оливкового масла, овощей, орехов и фруктов. Актёр также старался нахаживать от 10 000 до 12 000 шагов в день.
Скептики сразу заподозрили Джона в злоупотреблении лекарственным средством для диабетиков «Оземпик», позволяющем перезапустить метаболизм. В последние месяцы этот препарат обрёл славу средства для похудения (что, разумеется, весьма опасно), чем сразу же воспользовались маркетологи, разместившие на станциях Нью-Йоркского метро рекламные плакаты препарата с лозунгом «Еженедельный укол для похудения».
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