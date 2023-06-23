«Это аморально»: Сара Джессика Паркер об образе жизни Кэрри Брэдшоу

По случаю выхода второго сезона сиквела «Секса в большом городе»
, получившего название «И просто так»
, в издании «The New Yorker» вышла большая статья
о Саре Джессике Паркер
.
В интервью изданию актриса призналась, что подарила своей героине Кэрри Брэдшоу много собственных привычек и предпочтений. Как и Паркер, её киногероиня обожает сладости - сама Сара Джессика росла в многодетной семье (у неё семь братьев и сестёр) и её нечасто баловали сладким. Также Кэрри, как и Сара, избегает сквернословия: «Мне просто не нравится, как это звучит, как сочетается с моим образом. Есть миллион других способов выражаться»
, - объясняет актриса. Любовь Кэрри к нарядам и в особенности к обуви - тоже абсолютное совпадение. Паркер пошла дальше своей героини и основала свой бренд обуви SJP. И регулярно самолично обслуживает клиентов в поп-ап бутиках, чему есть масса свидетельств.
Но самым главным влиянием на персонажа стало личное обаяние актрисы и её интонации. Впрочем, на этом сходства заканчиваются. Откровенные разговоры о мужчинах и сексуальных экспериментах, которые вели героини «Секса в большом городе» за столиками бесчисленных кафе и ресторанов, не вписываются в моральный кодекс Сары Джессики Паркер.
«Мне это совершенно всё незнакомо. Это не то, как лично я веду беседы. Я бы никогда не могла проделать всё, чем они там занимаются, в реальной жизни. Это было бы аморально и беспринципно. Любовные интрижки, поцелуйчики, шоппинг, много выпивки и капризы, капризы, капризы».
У самой актрисы, конечно, было несколько романов, в частности с Робертом Дауни-младшим
, который на тот момент был наркозависим и напоминал скорее ребёнка, за которым нужен присмотр, чем полноценного партнёра. Потом был короткий роман с Джоном Ф. Кеннеди-младшим
. «Когда я умру, люди скажут: О, это Сара, она встречалась с Джоном Кеннеди»
, - иронизирует актриса. Но до послужного списка Кэрри Брэдшоу актрисе далеко, ведь, в отличие от своей героини в 32 года Сара вышла замуж за Мэттью Бродерика
, с которым живёт в браке почти 30 лет, воспитывая троих детей.
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