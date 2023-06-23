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«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

23 июня
2023 год

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23 июня 2023

В 1996 году Роберт Дауни-младший был арестован за хранение героина, кокаина и заряженного огнестрельного оружия. Через месяц Дауни, будучи на условно-досрочном освобождении, проник в дом соседа и уснул на одной из его кроватей. Только в отличие от Жени Лукашина, Роберт был под воздействием наркотических средств. Актёр получил три года условно и был обязан проходить регулярное тестирование на наркотики. В 1997 году он пропустил одну из проверок и на полгода отправился в окружную тюрьму Лос-Анджелеса.

«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

После освобождения актёр должен был продолжать регулярно сдавать тесты, но в очередной раз пропустил проверку в 1999 году. И снова был арестован. На этот раз судья приговорил актёра к трём годам тюремного заключения в Калифорнийском центре лечения наркомании и государственной тюрьме в Коркоране. Роберт провёл в учреждении около года и был досрочно освобождён после уплаты залога в 5 000 долларов. Судья счёл, что общее количество времени, проведённого актёром в заключении, соответствует условиям для досрочного освобождения.

«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

В эфире подкаста «Armchair Expert» актёр рассказал, что год, проведённый в тюрьме, был худшим в его жизни. «Вот вам выжимки: я в суде, обозлённый судья выносит мне неадекватно строгий приговор и в конце говорит что-то на латыни. Я подумал, что он наложил на меня заклятие. Спустя две недели - я в месте под названием Делано. Это что-то вроде сортировочного центра, где они принимают решение, куда тебя отправить. Определённо, это самое опасное место, в котором мне доводилось побывать, потому что никто никак не обозначен, все преступники, вне зависимости от тяжести совершённых ими преступлений, находятся в одном месте. Там воздух был пропитан злом. Это походило на неблагополучный район - никаких перспектив и возможностей, только сплошная угроза. Да, каждый хочет тиснуть твой кошелек, поэтому будь начеку.
Гуляя по площадке, на которой тебе предстоит провести год, первое, что приходит в голову - будто тебя отослали на далёкую планету. С которой нет пути домой».

«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

Актёру понадобилось около двух недель, чтобы принять и понять, в какой ситуации он оказался. «Вы когда-нибудь видели фильм «Полуночный экспресс»? Вот что-то типа того. Думаешь, интересно, сколько времени займёт на привыкание к турецкой тюрьме? Две недели! Мы запрограммированы на то, чтобы суметь в сжатые сроки приспособиться к условиям и вещами, которые кажутся невозможными. Безусловно, со мной могли бы случится вещи похуже и пострашнее, чем отправка в учреждение. Тем не менее, сравнивать можно только с собственным опытом, и если бы мне пришлось выбирать худшее, что со мной случилось в жизни - это был тот период».

«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

Борьба с алкогольной и наркозависимостью была неотъемлемой частью жизни актёра с малолетства. Когда Роберту было всего 6 лет, отец дал попробовать ему марихуану. Через два года у Роберта уже была наркозависимость и соответствующие проблемы со здоровьем. В 2001 году Дауни снова арестовали по подозрению в употреблении наркотических средств. Актёра приговорили к трём годам условно и одному году в программе реабилитации для наркозависимых. Окончательно протрезветь актёру удалось в 2003 году, когда будущая жена Сьюзан поставила ему ультиматум. Актёр тут же сделал выбор в пользу жизни и выкинул наркотики в Тихий океан. В 2005 году Роберт и Сьюзан поженились и до сих пор живут вместе, воспитывая сына и дочь.
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«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме фотографии
«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме фотографии
«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме фотографии
«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме фотографии
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