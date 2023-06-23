«Там воздух был пропитан злом»: Роберт Дауни-младший вспомнил год, проведённый в тюрьме

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В доме Хабенского и Боярской поселились Малышарики

Режиссер приступил в Москве к съемкам нового фильма

Павел Деревянко играет потерявшего все актера в комедии Марюса Вайсберга «Конец Славы»

Ольга Ломоносова и Дмитрий Ульянов вернутся к своим героям в продолжении сериала «Все как у людей» 26 июня

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«Здесь масса чужих идей, требований и желаний»: Максим Матвеев о причинах переезда из Москвы

Актёр уже несколько лет живёт в Петербурге