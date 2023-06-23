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«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская

23 июня
2023 год

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23 июня 2023
22 июня в Иваново состоялась церемония открытия фестиваля сериалов «Пилот», во время которой вручили первые два приза – награду от президента смотра Валерия Тодоровского сериалу «Алиса не может ждать» за авторское высказывание, а также спецприз «Лучший шоураннер» Ирине Сосновой, отвечавшей за такие проекты, как «Содержанки», «Медиатор» и «Шторм».

Ведущей церемонии открытия «Пилота» стала Анна Снаткина. Председателем жюри в этом году стал российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. Также в состав жюри вошли Сергей Титинков, Илья Тилькин, Дарья Мороз и Анна Банщикова. На церемонии открытия фестиваля можно было увидеть Ингрид Олеринскую, Маргариту Аброськину, Надежду Лумпову, Юлию Волкову, Артёма Кошмана, Ксению Суркову, Светлану Степанковскую и многих других.

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Дарья Мороз

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Анна Банщикова

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская со спутником

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Надежда Лумпова

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Маргарита Аброськина

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Светлана Степанковская

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Юлия Волкова

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Артём Кошман

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Ксения Суркова

«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская
фото: Ирина Сосновая
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«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская фотографии
«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская фотографии
«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская фотографии
«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская фотографии
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