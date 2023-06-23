«Пилот»: Дарья Мороз, Анна Снаткина и Ингрид Олеринская

22 июня в Иваново состоялась церемония открытия фестиваля сериалов «Пилот», во время которой вручили первые два приза – награду от президента смотра Валерия Тодоровского
сериалу «Алиса не может ждать»
за авторское высказывание, а также спецприз «Лучший шоураннер» Ирине Сосновой
, отвечавшей за такие проекты, как «Содержанки»
, «Медиатор»
и «Шторм»
.
Ведущей церемонии открытия «Пилота» стала Анна Снаткина
. Председателем жюри в этом году стал российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк
. Также в состав жюри вошли Сергей Титинков
, Илья Тилькин
, Дарья Мороз
и Анна Банщикова
. На церемонии открытия фестиваля можно было увидеть Ингрид Олеринскую
, Маргариту Аброськину
, Надежду Лумпову
, Юлию Волкову
, Артёма Кошмана
, Ксению Суркову
, Светлану Степанковскую
и многих других.
фото: Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой
фото: Дарья Мороз
фото: Анна Банщикова
фото: Ингрид Олеринская со спутником
фото: Надежда Лумпова
фото: Маргарита Аброськина
фото: Светлана Степанковская
фото: Юлия Волкова
фото: Артём Кошман
фото: Ксения Суркова фото: Ирина Сосновая
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