Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления

Арми Хаммер
и его экс-супруга Элизабет Чемберс
урегулировали вопрос о разводе спустя три года после подачи заявления. Об этом пишет
Daily Mail.
Пара подала на развод
в июле 2020 года на фоне обвинений
Хаммера в изнасилованиях и каннибализме. Только сейчас Арми и Элизабет смогли достичь компромисса относительно совместно нажитого имущества и решить вопросы, связанные с воспитанием их детей. Бракоразводный процесс завершился спустя несколько недель после того, как окружной прокурор округа Лос-Анджелес объявил
, что с Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии. Пара состояла в браке около десяти лет. Они воспитывают 8-летнюю дочь Харпер
и 6-летнего сына Форда
.
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