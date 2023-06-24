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Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления

24 июня
2023 год

Лайфстайл >>
24 июня 2023
Арми Хаммер и его экс-супруга Элизабет Чемберс урегулировали вопрос о разводе спустя три года после подачи заявления. Об этом пишет Daily Mail.

Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления

Пара подала на развод в июле 2020 года на фоне обвинений Хаммера в изнасилованиях и каннибализме. Только сейчас Арми и Элизабет смогли достичь компромисса относительно совместно нажитого имущества и решить вопросы, связанные с воспитанием их детей. Бракоразводный процесс завершился спустя несколько недель после того, как окружной прокурор округа Лос-Анджелес объявил, что с Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии. Пара состояла в браке около десяти лет. Они воспитывают 8-летнюю дочь Харпер и 6-летнего сына Форда.

Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления
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Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления фотографии
Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления фотографии
Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления фотографии
Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления фотографии
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