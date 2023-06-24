Арми Хаммер развёлся с Элизабет Чемберс спустя три года после подачи заявления

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Виктор Хориняк, Юлия Пересильд и Татьяна Догилева снимаются в «Последнем богатыре. Наследии»

Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

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«Мужчины там слабые и невротичные, а женщины - благородны и умны»: Александр Сокуров о народах Северного Кавказа

А также о разрушенных традициях