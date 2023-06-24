Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан»

24 июня
2023 год

Лайфстайл >>
24 июня 2023

Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» и совершивший 33 погружения на большую глубину, рассказал в интервью, что сразу после пропажи батискафа «Титан» он заподозрил самое худшее. Батискаф, на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после погружения 18 июня. В четверг в районе поиска пропавшего в Атлантике подводного аппарата были обнаружены неопознанные обломки, которые впоследствии береговая охрана США идентифицировала как части батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.

Кэмерон отметил, что многие эксперты в области глубоководных аппаратов предупреждали компанию OceanGate Expeditions, которая владела батискафом «Титан» и организовала погружение, об опасности экспедиций к затонувшему «Титанику».

«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан»

«Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя её система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала. Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы».

«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан»

«Я поражён схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шёл вперёд на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек. Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения», – сказал Кэмерон.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Джеймс Кэмерон
фильмы
Титаник

фотографии >>
«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан» фотографии
«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан» фотографии
«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан» фотографии
«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Фирдаус Гизатуллина
22 июня ушла из жизни актриса Фирдаус Гизатуллина.

День рождения >>

Игорь Крикунов
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Франтишек Вицена
Иэн Глен
Йоанна Кулиг
Томми Листер
Джо Пенни
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Микулай
этно-триллер
Россия, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Моё преступление
детектив, драма, экранизация
Франция, 2023
Копенгагена не существует
детектив, мелодрама, триллер
Дания, 2023
Revival 69: Возвращение легенды
исторический фильм, музыкальный фильм
Канада, Франция, 2022
Дыхание
драма
Россия, 2023
Зверогонщики
детский фильм, комедия
США, 2023
Шкатулка проклятия: Шёпот ведьмы
драма, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Яростный волк
драма, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, Уругвай, 2022
Детки в порядке
комедия, приключения
Испания, 2022
Сокровища Тома Сойера
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2023
Он — это пуля
криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?