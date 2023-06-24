«Я нутром чувствовал, что произошло»: Джеймс Кэмерон о крушении батискафа «Титан»

Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник» и совершивший 33 погружения на большую глубину, рассказал в интервью, что сразу после пропажи батискафа «Титан» он заподозрил самое худшее. Батискаф, на борту которого находилось пять человек, перестал выходить на связь через 1 час и 45 минут после погружения 18 июня. В четверг в районе поиска пропавшего в Атлантике подводного аппарата были обнаружены неопознанные обломки, которые впоследствии береговая охрана США идентифицировала как части батискафа. Эксперты считают, что аппарат разрушился под тяжестью воды, все члены экипажа погибли. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.
Кэмерон отметил, что многие эксперты в области глубоководных аппаратов предупреждали компанию OceanGate Expeditions, которая владела батискафом «Титан» и организовала погружение, об опасности экспедиций к затонувшему «Титанику».
«Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя её система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала. Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы».
«Я поражён схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля, а он, несмотря на это, шёл вперёд на полном ходу в безлунную ночь. В результате погибло множество человек. Сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения», – сказал Кэмерон.
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