«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем

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Правда или действие: как в фильме «Последняя дуэль» Ридли Скотт рубится за истину

Александр Яценко и Юлия Снигирь взялись за «Дело Германа»

«У нас табу на рефлексию о событиях прошлого века»: Максим Матвеев об исторической карме и предопределённости

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Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»

О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета