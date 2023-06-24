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«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем

24 июня
2023 год

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24 июня 2023

В 2020 году Павел Костомаров начал съёмки военной драмы «Бансу» – экранизации одноимённой книги Ильи Бояшова, одну из главных ролей в которой исполнил Александр Паль. В недавнем интервью Юрию Дудю (Признан в РФ иноагентом) Костомаров рассказал о конфликте с актёром, случившимся на съёмках фильма.

«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем
фото: Кадр со съёмок фильма «Бансу»: Тимофей Трибунцев, Павел Костомаров и Александр Паль

«Это моё очень большое разочарование. Он нехороший актёр и нехороший человек. Обидно, когда такая фигня происходит с главным героем. Ты должен всё равно этого героя тащить, хотя этот человек делает всё, чтобы это не получилось: неуважительно относится к группе, людям. Все должны терпеть его закидоны. Обидная глупость. Вести себя так не надо, он этого не понимает. Отношение было неприемлемое. Это не разовый конфликт. Это накопилось».

«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем
фото: Александр Паль


В процессе съёмок Костомаров отмечал день рождения, на который Паль пришёл помириться. Режиссёр извинений не принял: «Я сижу на плей-бэке, у меня идёт кадр. У меня наконец-то смена без Паля, без этого выноса мозга, капризов и всего этого свинства, от которого устали все. Заходит какой-то чувак сзади, хватает меня резко за голову и целует в щёку. Я ему говорю: «Пошёл отсюда!» Это такое извинение было. Да, я его не принял».
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«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем фотографии
«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем фотографии
«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем фотографии
«Это моё очень большое разочарование»: Павел Костомаров о конфликте с Александром Палем фотографии
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