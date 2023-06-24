«Готов работать официантом»: Павел Костомаров о перспективах в эмиграции

Павел Костомаров
, режиссёр сериала «Эпидемия»
, в интервью Юрию Дудю
(Признан в РФ иноагентом) рассказал о своём переезде в Аргентину и финансовых трудностях, с которыми столкнулся в эмиграции.
«В Аргентине мне очень хорошо. Там люди добрые. Там всё не так, как в нынешней России. Там люди живут бедно, но счастливо. Это больше всего бросается в глаза. Хотя, конечно, они там все ворчат, и им всё не нравится. Это огромная разница, показывающая, что можно жить по-другому»
.
Сейчас режиссёр работает над проектами, найти которые ему помогли коллеги: «Сначала после переезда я жил на деньги от продажи машины, которую мне мой оператор Глеб Филатов по доверенности продал в Москве. Ещё мне сильно помогали коллеги по прошлой жизни, кинопродюсеры. Я всё-таки наработал репутацию какую-то. Давали деньги, поддерживали меня в первое время. Сейчас уже работа нашлась, тоже благодаря им. «Комнаты» [Сериал по сценарию Василия Сигарева, который Костомаров должен был снимать для Netflix – Прим. ред.] перевели на испанский. Мы думаем сделать это в Буэнос-Айресе. Плюс я пишу сценарий про события, которые происходят на мексиканско-американской границе. Где я буду дальше жить – определит работа»
.
На вопрос, что делать, если закончатся деньги, Костомаров ответил, что готов заняться любой другой работой: «Да, я готов заняться любой работой, которая мне будет по зубам и доступна по языку. Официантом, кем угодно. Чем в эмиграции занимался Гайто Газданов? Таксовал. Величайший писатель. А чего мне рожу кривить? Я не гордый»
.
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