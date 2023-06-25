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Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана

25 июня
2023 год

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25 июня 2023

31-летняя Анна, дочь артиста балета Михаила Барышникова и танцовщицы Лизы Рейнхарт, вышла замуж за актёра Тедди Бергмана. На свадьбе, которая прошла в Нью-Йорке, присутствовали члены семьи и близкие друзья молодожёнов. Фотографии и видео с торжества Анна опубликовала в социальных сетях.

Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана

Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана
фото: Тедди Бергман и Анна Барышникова

Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана

В раннем детстве Анна Барышникова занималась балетом, а позднее увлеклась актёрской деятельностью. После окончания Северо-Западного университета в Иллинойсе она начала сниматься в различных проектах, среди которых — драма «Манчестер у моря» и сериал «Дикинсон». Тедди Бергман тоже снимался в сериале «Дикинсон», а также в «Любовниках» и «Образцовых бунтарках». Кроме того, он работает режиссёром в одной из ведущих театральных компаний США Woodshed Collective.
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Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана фотографии
Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана фотографии
Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана фотографии
Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана фотографии
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