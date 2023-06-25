Дочь Михаила Барышникова вышла замуж за Тедди Бергмана

Игорь Грабузов: «Стоило сняться в международном блокбастере, чтобы тебя, наконец, начали ценить на родине»
О «Райцентре» и Голливуде, любимых жанрах и маньяках — и почему Гертруда интереснее Гамлета
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31-летняя Анна, дочь артиста балета Михаила Барышникова и танцовщицы Лизы Рейнхарт, вышла замуж за актёра Тедди Бергмана. На свадьбе, которая прошла в Нью-Йорке, присутствовали члены семьи и близкие друзья молодожёнов. Фотографии и видео с торжества Анна опубликовала в социальных сетях.
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