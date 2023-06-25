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Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

25 июня
2023 год

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25 июня 2023
Марго Робби провела экскурсию по дому Барби для издания Architectural Digest. Как в настоящем игрушечном мире, у героев фильма Греты Гервиг «Барби» не будет воды (ни в стакане, ни в душе, ни в бассейне), а еда будет пластиковая и несъедобная.

Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

Грета Гервиг решила создать не просто декорации, а целый мир за пределами Лондона. Возведённый на территории студии Warner Bros. комплекс изобилует оттенками розового цвета, которые создатели фильма тщательно подбирали и сочетали друг с другом. Грета показала, что даже тот цвет, который зритель может принять за белый, на самом деле бледно-розовый.

Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби

По словам декоратора Кэти Спенсер, предметы интерьера передают всю историю вселенной Барби — с момента создания до нынешнего времени. Их создавали вручную.

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Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби фотографии
Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби фотографии
Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби фотографии
Фантастический пластик: Марго Робби провела экскурсию по дому Барби фотографии
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