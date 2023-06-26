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«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова

26 июня
2023 год

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26 июня 2023

25 июня состоялась церемония закрытия Пятого фестиваля сериалов «Пилот», во время которой лауреатам вручили заветные призы. За четыре фестивальных дня гости и жители Иваново посмотрели более 30 сериалов, всего на фестивале было представлено 82 проекта. Ведущим церемонии закрытия стал актёр сериала «Трудные подростки» Святослав Рогожан. В кинотеатре «Лодзь», где проходило торжество, можно было увидеть Ольгу Медынич, Вадима Галыгина, Милу Ершову, Алёну Чехову, Яну Крайнову, Светлану Степанковскую, Кузьму Сапрыкина и других.

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Ольга Медынич

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Вадим Галыгин

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Святослав Рогожан

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Мила Ершова

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Алёна Чехова

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Яна Крайнова

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Светлана Степанковская

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Кузьма Сапрыкин

«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова
фото: Денис Власенко
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«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова фотографии
«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова фотографии
«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова фотографии
«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова фотографии
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