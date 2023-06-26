«Пилот»: Ольга Медынич, Вадим Галыгин и Мила Ершова

Джон Гудман сбросил 90 килограммов лишнего веса
Актёр потратил на это 16 лет
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25 июня состоялась церемония закрытия Пятого фестиваля сериалов «Пилот», во время которой лауреатам вручили заветные призы. За четыре фестивальных дня гости и жители Иваново посмотрели более 30 сериалов, всего на фестивале было представлено 82 проекта. Ведущим церемонии закрытия стал актёр сериала «Трудные подростки» Святослав Рогожан. В кинотеатре «Лодзь», где проходило торжество, можно было увидеть Ольгу Медынич, Вадима Галыгина, Милу Ершову, Алёну Чехову, Яну Крайнову, Светлану Степанковскую, Кузьму Сапрыкина и других.
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