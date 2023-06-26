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Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу

26 июня
2023 год

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26 июня 2023
52-летний Джон Хэмм и 35-летняя Анна Оцеола сыграли свадьбу. Местом церемонии бракосочетания актёры сериала «Безумцы» выбрали каньон Андерсон в калифорнийском регионе Биг Сур, где снимался один из заключительных эпизодов сериала. Именно там Джон и Анна познакомились в 2015 году.

Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу

Для обоих актёров брак стал первым. К своим 52 годам Джон собрал сплетни о романах с многими голливудскими актрисами, среди которых числились Дакота Джонсон и Дженнифер Энистон. Актёр неоднократно заявлял, что не хочет жениться и иметь детей, однако в феврале 2023 года Джон и Анна обручились спустя два года после начала отношений.
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Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу фотографии
Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу фотографии
Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу фотографии
Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу фотографии
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