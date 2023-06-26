Джон Хэмм и Анна Оцеола сыграли свадьбу

52-летний Джон Хэмм
и 35-летняя Анна Оцеола
сыграли свадьбу. Местом церемонии бракосочетания актёры сериала «Безумцы»
выбрали каньон Андерсон в калифорнийском регионе Биг Сур, где снимался один из заключительных эпизодов сериала. Именно там Джон и Анна познакомились в 2015 году.
Для обоих актёров брак стал первым. К своим 52 годам Джон собрал сплетни о романах с многими голливудскими актрисами, среди которых числились Дакота Джонсон
и Дженнифер Энистон
. Актёр неоднократно заявлял, что не хочет жениться и иметь детей, однако в феврале 2023 года Джон и Анна обручились спустя два года после начала отношений.
обсуждение >>