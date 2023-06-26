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Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката

26 июня
2023 год

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26 июня 2023
Ведущая актриса «Ленкома» Алёна Митрошина получила перелом челюсти в результате ДТП в электросамокатом. Также у 27-летней актрисы выбиты зубы. Об этом сообщается в неофициальном Телеграм-канале московского театра.

Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката

Вечером 23 июня в Москве Митрошину сбил электросамокат, которым управлял несовершеннолетний парень. Он нарушил правила дорожного движения, в результате чего нанёс актрисе травмы, потребовавшие хирургическое вмешательство. Несмотря на то, что информация об аварии была опубликована в неофициальном Телеграм-канале «Ленкома», а на сайте театра информации о состоянии здоровья актрисы не было, тем не менее под последним постом Алёны в социальных сетях её подписчики оставляют комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления.
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Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката фотографии
Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката фотографии
Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката фотографии
Алёна Митрошина получила перелом челюсти из-за наезда электросамоката фотографии
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