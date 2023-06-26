«Трудоголизм — это следствие, а не самоцель»: Тина Канделаки о работе на телевидении

В этом году Тина Канделаки
вернулась на телевидение с программой «Умнее всех», в которой продолжила развивать традицию детских интеллектуальных шоу. За кадром она ведёт насыщенную жизнь телевизионного топ-менеджера и до недавнего времени руководила каналом «Матч ТВ». В интервью журналу «ОК!» Тина рассказала
про работу на телевидении, конкуренцию с блогерами и поиск себя в раннем возрасте.
Про темп жизни
Телевидение — очень быстрое, оно устроено таким образом, что ты не можешь быть долгосрочным фаворитом. Ты каждое утро открываешь рейтинги и понимаешь, победитель ты или проигравший. Если ты был победителем накануне, это не значит, что не проиграешь завтра, и наоборот. Чтобы в этом темпе выжить и побеждать, надо всё время находиться в состоянии подготовки к Олимпийским играм — так бы я назвала это состояние.
Про руководство каналом «Матч ТВ»
Должность генерального продюсера или генерального директора подразумевает не столько знание предмета, а несколько другой функционал. Если ты гендиректор, твоя первая задача — сформировать команду. Дальше, есть ключевые вещи для меня как телевизионного человека: продукт, маркетинг и пиар... А разговоры о том, что кто-то понимает исключительно в спорте или юморе, — это всё от лукавого. Я всё время смеюсь и говорю, что в моей телевизионной карьере всё ходит по кругу. На «Матче» мне все говорили: «Тина ничего не понимает в спорте», а на ТНТ — «Тина ничего не понимает в юморе». Мне и не надо понимать ни в спорте, ни в юморе, мне надо понимать в телевидении, а в нём я многое понимаю, работая в отрасли уже 30 лет
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Почему молодёжь смотрит телевизор
Почему зрители разных возрастов с удовольствием смотрят, например, «Уральские пельмени»? Это очень понятный, очень безопасный и очень народный юмор. Почему аудитория полюбила «Конфетку»? Потому что увидела в этой программе себя, свои чаяния, свои проблемы и свою возможность быть кем-то услышанным, увидеть результат своего труда, кем-то трансформированный
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Про работу на телевидении
Я считаю, что нужно как можно больше работать на результат. Телевидение — это про очень много работать. Здесь за вредность молоко никто не дает, здесь нет такого этапа, когда что-то сделали, выдыхаем, курим и ждем, что будет дальше, — здесь ежедневно, еженощно, ежесекундно работаем не покладая рук. Кто работает, у того всё получится. С одним тайтлом ошибся — будет другой. Когда у тебя много премьер, когда у тебя сформирована полка, когда у тебя много контрагентов, с которыми ты работаешь, — это круто, и это наша сегодняшняя жизнь и на ТНТ, и на «Пятнице!», потому что очень амбициозные ребята собрались, которые на любую сумасшедшую идею говорят «да»
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Про конкуренцию и интернет
Я начинала на развлекательном телевидении, когда это развлекательное телевидение только появилось в России. Я была одной из первых телеведущих, кто начинал свою карьеру на телеканале СТС. Когда мы начинали конкуренция была совсем другой, потому что мы конкурировали только сами с собой — телевизионные звёзды с телевизионными звёздами. Появился интернет, а он позволил огромному количеству людей самовыражаться, и конкурентов в разных жанрах стало так много, что ты даже не понимаешь в тот момент, когда идёт твоя передача, с кем конкурируешь. В этом смысле интернет и возможность самореализации большому количеству людей дали возможность вне зависимости от продюсерских предпочтений делать карьеру и становиться лидерами общественных мнений, делать популярный контент. Стали использоваться запрещенные для телевидения приемы. На телевидении, я считаю, все-таки речь должна сохраняться такой, какой она преподается в школе, должны быть какие-то общепринятые нормы. Но когда мир интернета говорит своим хайпожорским языком, понятно, что в определенный момент перекос в сторону интернета произошёл, потому что там говорили и показывали то, что на телевидении невозможно даже было представить. Первый перекос произошел, потому что телевидение не могло переадаптироваться. Дальше оно переадаптировалось, поделившись на то, которое сохранило классический подход — то есть «мы не замечаем этот ваш интернет», и тех, кто просто взял лучших героев и интегрировал, а теперь с этого максимально зарабатывает. Поэтому мое отношение менялось ровным счетом точно так же. Я одна из первых пришла в интернет. Как селебрити, я понимала, что всё новое, что появляется, — к нему надо адаптироваться, потому что рано или поздно всё новое будет использовано миром развлечений, — и оказалась права
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Про поиск себя в раннем возрасте
Я училась на пластического хирурга. А потом сменила профессию. Лет двадцать назад я работала в ночную смену на Радио Рокс. Я дежурила ночью, приезжала домой на улицу Яблочкова, спала три часа, шла в институт повышения квалификации сотрудников радио и телевидения, потом шла подрабатывать на существующий тогда БИС-ТВ, потом — опять на ночную смену на радио. Когда вспоминаю, как много времени приходилось по утрам ждать автобуса на холоде, чтобы доехать до метро, то понимаю, что сегодня нахожусь в парниковых условиях. Если серьезно говорить, это действительно большое счастье — в юном возрасте понять, чего ты хочешь. Я работаю уже достаточно долго, потому что верю, что профессия, которую я выбрала, нужна людям и то, что мы делаем всей командой, большому количеству людей дает надежду, желание, мотивацию, меняет жизнь к лучшему, меняет что-то в них, развивает чувство юмора и физическую выносливость. Трудоголизм — это следствие, а не самоцель. Это инструмент, который доставляет мне невероятную возможность самореализовываться
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