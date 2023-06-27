«А ты вся такая или только руки и голова?»: Елена Ханга о бестактных вопросах и юношеских комплексах

Телеведущая Елена Хангадала интервью Лауре Джугелии, в котором рассказала о своих юношеских комплексах из-за непринадлежности к титульной нации. Елена сделала карьеру на российском телевидении в начале 90-х с подачи Влада Листьева и Леонида Парфёнова. По-настоящему популярной Елена стала благодаря революционной программе «Про это», гости которой впервые на российском телевидении открыто обсуждали проблемы сексуальной жизни. Сама Елена в это время даже не проживала в Москве - телеведущая жила в Нью-Йорке и училась на психотерапевта. И хотя у неё было журналистское образование, опыт работы в «Московских новостях», программе «Взгляд» и стажировка в американском издании, становиться известной она не стремилась. Потому что с детства устала от повышенного внимания со стороны окружающих.
«Я с детства по понятным причинам отличалась от всех остальных. И с детства меня всегда выделяли в толпе детей. Мы идём по улице, и незнакомые люди гладят меня по голове: «Ой какой ребёночек!» И я с детства мечтала, чтобы меня не выделяли, быть такой же как все. Я с бабушкой шла, она со мной всегда говорила по-английски, а я ей всегда громко отвечала по-русски. Мне казалось, что так окружающие не заметят, что я другая. Это нежелание выделятся было всегда. Представьте, что на вас всё время смотрят. Кто-то исподтишка, и я им благодарна. А кто-то подходит, задаёт вопросы: «А почему ты такая? А кто у тебя папа, а кто у тебя мама, а что ты умеешь? А ты вся такая или только руки и голова?» И дальше уже в более старшем возрасте мне всегда говорили: «Ты осторожнее с ребятами, они тобой будут интересоваться не потому что они в тебя влюблены, а потому что им надо поставить галочку».
фото: Елена в детстве
В подростковом возрасте Елена поняла, что она не просто другая, а ещё и некрасивая: «Как можно было себя чувствовать красивой, когда ты не подходишь ни под какие стандарты красоты? С детства у меня был огромный нос, огромные губы. Другой цвет кожи. И когда ты уже меняешься физически в 14-15 лет, в классе у всех свои парни, ты понимаешь, что у тебя никогда не будет никакого парня, потому что ты другая. Ну кому ты нужна? Ты, во-первых, сама по себе страшненькая. Да ещё и другая. И тогда к тебе приходят мысли, что тебя полюбит только такой же человек, как и ты. Что надо поехать в Африку, там тебя оценят. Я приходила к маме и говорила: «Мам, почему я такая страшная?» Она говорила: «Ты что, ты красавица!» Но от этого было ещё больнее, потому что ты понимаешь: а что ещё мать может сказать? И тогда мама попросила друзей привезти из Америки журнал «Black is beautiful». Это такой афроамериканский глянец просто для чернокожих. И там были только афроамериканки - красотки невозможные. И мама показывает и говорит: «Вот, посмотри, они такие же как и ты». От этого мне стало ещё хуже. Потому что я увидела людей моего цвета кожи, но только они были красивые, а я страшная. Я поняла, что дело даже не в цвете кожи.
Я была дико закомплексованная. И чёрт меня угораздил подружиться с самой красивой девочкой на курсе. Мы всегда ходили вместе, и, естественно, все подходили к Марине. А я стояла в её тени. Если ко мне кто и подходил, то только чтобы попросить телефон Марины или что-то ей передать. Я привыкла и даже не расстраивалась. Я понимала, что каждому своё. Кто-то берёт красотой, кто-то умом, кто-то душой и так далее. Даже когда ко мне подходили ребята, я им не верила. И поэтому не позволяла себе никогда влюбляться».
фото: Елена в молодости
Первый молодой человек у Елены появился в университете. И ему, по словам ведущей, пришлось из-за неё очень нелегко. «К нему все подходили и говорили: «Как там твоя Бони-Эмочка поживает?» Потом там начались неприятные вещи, когда одна преподавательница позвонила его родителям и сказала, что я хочу его женить на себе. А он был на шведском отделении, его ждала большая карьера. Его родители позвонили моей маме сказать, чтобы мы не рассчитывали на их любимого сына. Он в знак протеста перестал ходить на свои занятия (а он был на курс старше) и стал ходить ко мне на занятия. И ему сделали два предупреждения, а на третий раз его отчислили из МГУ.
Он очень мужественно себя повёл. Он пошёл против мнения всего курса, ему говорили: «Что ты ходишь с этой страхолюдиной, посмотри, какие классные у нас девицы, и ты такой перспективный». А он им говорил: «Это не ваше дело». И это было очень мужественно с его стороны».
фото: Елена в молодости
Отношения с первым молодым человеком продлились до конца учёбы и придали Елене уверенности в себе: «Вне всякого сомнения, любая женщина, почувствовав искреннюю влюбленность, расцветёт как цветок». После расставания с отважным Васей из МГУ у Елены были кавалеры, но выходить замуж она не спешила. «Моя мама была замужем трижды. Она воспитывала меня одна. Её первый муж был из очень интеллигентной московской семьи. Когда они поженились, им на свадьбу подарили машину. И к сожалению, он разбился на этой машине. Второй муж был мой отец, его убили. Третий муж был известный писатель Борис Яковлев, который тоже умер. И мама мне всегда говорила: «Делай свою карьеру. Потому что расчитывать на мужа никогда нельзя. Сегодня он есть, завтра его нет. И как бы он тебя ни любил, как бы ты в этой любви ни купалась, никогда не знаешь, что произойдёт. Не спеши с замужеством, ты должна расчитывать на свои силы». Поэтому когда я встретила своего будущего мужа, мне было условно 24 года, я понимала, что я должна сама стоять на своих ногах. Поженились мы с ним, когда мне было уже 39 лет».
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