«А ты вся такая или только руки и голова?»: Елена Ханга о бестактных вопросах и юношеских комплексах

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Телеведущая училась говорить на откровенные темы вместе со зрителями

«Выяснилось, что я простая русская баба»: Елена Ханга о скованности и передаче «Про это»

26 июня

«Трудоголизм — это следствие, а не самоцель»: Тина Канделаки о работе на телевидении

А также о рейтингах, конкуренции и самореализации