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«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ

27 июня
2023 год

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27 июня 2023
В середине мая после проигранной битвы с депутатом Виталием Бородиным и набегом различных проверяющих инстанций в МДТ актёр Данила Козловский объявил об уходе в творческий отпуск до конца 2023 года. Все спектакли с участием актёра в МДТ были также отменены. Театральный критик и бывший главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова рассказала в интервью Екатерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом), что именно предшествовало “отпуску” Козловского.

«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ
фото: Лев Додин

«Льву Додину (художественный руководитель МДТ - прим. ред.) сказали уволить из труппы Данилу Козловского и, как я поняла, Ксюшу Раппопорт. И он отказался это делать. И это, по-моему, уникальная ситуация. Потому что остальные, как правило, "берут под козырёк": надо так надо. Кого зачеркнуть на афише? Какой спектакль или артиста убрать? А он сказал "нет", поэтому в театр пришли прокуратура, Роскомнадзор, Росгвардия и Санэпидемстанция.

«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ
фото: Ксения Раппопорт и Данила Козловский

Но театр не равен одному художественному руководителю, там куча людей. И видимо, они стали искать какой-то компромисс. И я думаю, Козловский сам принял это решение. Его никто не увольнял. Это другая немножко ситуация. Он просто понял, что ему надо сделать какой-то жест, который позволит остальным людям сохранить репертуар. Причём, не целиком: Додин отказался вводить на места Козловского другого актёра, а Козловский занят в огромном количестве очень кассовых спектаклей. Это культовый звёздный артист, которого другой режиссёр заменил бы кем-то другим, чтобы иметь кассовый спектакль в своём репертуаре. А Додин отказался это делать».
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обсуждение >>
№ 1
Dima111   28.06.2023 - 00:00
Сильный поступок. Классно, что защищают его со всех сторон. Потому что Козловский ничего такого не сделал, искренне его жаль. Театры сейчас распадаются из-за таких нелепых обвинений. читать далее>>
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«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ фотографии
«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ фотографии
«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ фотографии
«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ фотографии
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