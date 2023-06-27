«Додин отказался увольнять Козловского и Раппопорт»: Марина Давыдова о причинах рейда в МДТ

«Льву Додину (художественный руководитель МДТ - прим. ред.) сказали уволить из труппы Данилу Козловского и, как я поняла, Ксюшу Раппопорт. И он отказался это делать. И это, по-моему, уникальная ситуация. Потому что остальные, как правило, "берут под козырёк": надо так надо. Кого зачеркнуть на афише? Какой спектакль или артиста убрать? А он сказал "нет", поэтому в театр пришли прокуратура, Роскомнадзор, Росгвардия и Санэпидемстанция.
фото: Ксения Раппопорт и Данила Козловский
Но театр не равен одному художественному руководителю, там куча людей. И видимо, они стали искать какой-то компромисс. И я думаю, Козловский сам принял это решение. Его никто не увольнял. Это другая немножко ситуация. Он просто понял, что ему надо сделать какой-то жест, который позволит остальным людям сохранить репертуар. Причём, не целиком: Додин отказался вводить на места Козловского другого актёра, а Козловский занят в огромном количестве очень кассовых спектаклей. Это культовый звёздный артист, которого другой режиссёр заменил бы кем-то другим, чтобы иметь кассовый спектакль в своём репертуаре. А Додин отказался это делать».
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