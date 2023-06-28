«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир»

В Австралийском издании «Vogue»
вышло совместное интервью Лили-Роуз Депп
и Троя Сивана
, исполнивших роли в виртуально освистанном сериале «Кумир»
. Ирония в том, что интервью, в котором актёры поют дифирамбы сериалу, вышло за день до того, как пресс-служба канала HBO объявила о решении не мучить зрителей и остановиться на пяти сериях вместо задуманных шести
. Таким образом HBO отреагировал на беспрецедентно низкие рейтинги и критику сериала, который стал самым громким провалом года.
Что же такого ужасного в детище Эйбеля Тесфайе
и прославленного автора «Эйфории» Сэма Левинсона
? Прежде всего, отсутствие внятной истории, изобилие откровенных сцен и обнажённых частей тела Лили-Роуз Депп и слишком тревожащая современного зрителя сексуализация элементов насилия
. Ветеранов борьбы с сексуальной объективацией и харассментом оскорбил и возмутил образ певицы Джослин (Лили-Роуз Депп) - полураздетой, не вынимающей сигарет изо рта нимфоманки, которая стремительно попадает под влияние Тедроса, малоприятного продюсера-самоучки с криминальным прошлым (Эйбел Тесфайе). Союз Тедроса и Джослин построен исключительно на сексуальном влечении и девиациях, но оба думают, что творят искусство. И вероятно, зрители простили бы сериалу столь старомодную эстетику, если бы это окупалось захватывающим сценарием. Но вот именно со сценарием у сериала всё совсем плохо.
В то время как зрители испытывают гамму сложных чувств от жалости до осуждения по отношению к Лили-Роуз, сама 24-летняя актриса считает, что получила драгоценный опыт профессионального роста, расхаживая голышом по особняку Тесфайе, в котором проходили съёмки сериала.
«Я никогда не чувствовала такого творческого вдохновения, и мне кажется, я научилась на этих съёмках большему, чем где бы то ни было до этого. Мы много импровизировали, и это было весело. Многому научило, я чувствую, что выросла профессионально, стала лучше как актриса»
.
Что до наготы и порнографически откровенных сцен, которые всех так смутили, то Лили-Роуз чувствовала себя более чем комфортно, обнажаясь перед камерой. «Мы знали, что делаем нечто провокационное и не пытаемся уклониться от этого. Мне это было известно с самого начала. Я никогда и не была заинтересована в создании чего-то пуританского.
Я никогда не чувствовала на съёмочной площадке такого уважения по отношению к себе и безопасности, честное слово. Поэтому, когда речь заходит о наготе и рискованных аспектах роли - это было сделано намеренно. Для меня это было важно и волнующе. И я этого не боялась. Мне кажется, мы живём в до предела сексуализированном мире. И это интересная тема для исследования»
.
Можно не сомневаться в том, что реакция зрителей на образ Джослин напрямую связана с происхождением самой Лили, которая представляет собой эталон кумовства (или иначе говоря, непотизма), царящего в Голливуде
. Известность досталась Лили по наследству
, но вместо того, чтобы забиваться в угол от стыда, новоиспечённая актриса наслаждается моментом: «Я с детства испытывала это ощущение, что у людей складывается обо мне предвзятое впечатление ещё до того, как они меня узнают. Я с этим живу всю жизнь. Слава никогда не была объектом моего интереса и я, честно говоря, слабо понимаю людей, которые так ею очарованы. Я чувствую себя самым удачливым человеком, потому что зарабатываю тем, что больше всего люблю и от чего ощущаю удовлетворение. Мне очень повезло оказаться на этом месте, и неважно, что порой это вызывает негативную реакцию - это очень низкая цена, которую я плачу за то, что занимаюсь любимой работой»
.
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