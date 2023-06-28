Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир»

28 июня
2023 год

Лайфстайл >>
28 июня 2023
В Австралийском издании «Vogue» вышло совместное интервью Лили-Роуз Депп и Троя Сивана, исполнивших роли в виртуально освистанном сериале «Кумир». Ирония в том, что интервью, в котором актёры поют дифирамбы сериалу, вышло за день до того, как пресс-служба канала HBO объявила о решении не мучить зрителей и остановиться на пяти сериях вместо задуманных шести. Таким образом HBO отреагировал на беспрецедентно низкие рейтинги и критику сериала, который стал самым громким провалом года.

«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир»

Что же такого ужасного в детище Эйбеля Тесфайе и прославленного автора «Эйфории» Сэма Левинсона? Прежде всего, отсутствие внятной истории, изобилие откровенных сцен и обнажённых частей тела Лили-Роуз Депп и слишком тревожащая современного зрителя сексуализация элементов насилия. Ветеранов борьбы с сексуальной объективацией и харассментом оскорбил и возмутил образ певицы Джослин (Лили-Роуз Депп) - полураздетой, не вынимающей сигарет изо рта нимфоманки, которая стремительно попадает под влияние Тедроса, малоприятного продюсера-самоучки с криминальным прошлым (Эйбел Тесфайе). Союз Тедроса и Джослин построен исключительно на сексуальном влечении и девиациях, но оба думают, что творят искусство. И вероятно, зрители простили бы сериалу столь старомодную эстетику, если бы это окупалось захватывающим сценарием. Но вот именно со сценарием у сериала всё совсем плохо.

«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир»

В то время как зрители испытывают гамму сложных чувств от жалости до осуждения по отношению к Лили-Роуз, сама 24-летняя актриса считает, что получила драгоценный опыт профессионального роста, расхаживая голышом по особняку Тесфайе, в котором проходили съёмки сериала.

«Я никогда не чувствовала такого творческого вдохновения, и мне кажется, я научилась на этих съёмках большему, чем где бы то ни было до этого. Мы много импровизировали, и это было весело. Многому научило, я чувствую, что выросла профессионально, стала лучше как актриса».

Что до наготы и порнографически откровенных сцен, которые всех так смутили, то Лили-Роуз чувствовала себя более чем комфортно, обнажаясь перед камерой. «Мы знали, что делаем нечто провокационное и не пытаемся уклониться от этого. Мне это было известно с самого начала. Я никогда и не была заинтересована в создании чего-то пуританского.
Я никогда не чувствовала на съёмочной площадке такого уважения по отношению к себе и безопасности, честное слово. Поэтому, когда речь заходит о наготе и рискованных аспектах роли - это было сделано намеренно. Для меня это было важно и волнующе. И я этого не боялась. Мне кажется, мы живём в до предела сексуализированном мире. И это интересная тема для исследования».

«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир»

Можно не сомневаться в том, что реакция зрителей на образ Джослин напрямую связана с происхождением самой Лили, которая представляет собой эталон кумовства (или иначе говоря, непотизма), царящего в Голливуде. Известность досталась Лили по наследству, но вместо того, чтобы забиваться в угол от стыда, новоиспечённая актриса наслаждается моментом: «Я с детства испытывала это ощущение, что у людей складывается обо мне предвзятое впечатление ещё до того, как они меня узнают. Я с этим живу всю жизнь. Слава никогда не была объектом моего интереса и я, честно говоря, слабо понимаю людей, которые так ею очарованы. Я чувствую себя самым удачливым человеком, потому что зарабатываю тем, что больше всего люблю и от чего ощущаю удовлетворение. Мне очень повезло оказаться на этом месте, и неважно, что порой это вызывает негативную реакцию - это очень низкая цена, которую я плачу за то, что занимаюсь любимой работой».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Кумир»: Выходные с дочкой Деппа
Путеводитель по непо-вселенной: Дакота Джонсон, Зои Кравиц и Лили Роуз-Депп
«Порно с пытками»: Журнал «Rolling Stone» опубликовал расследование о сериале «Кумир»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Лили-Роуз Мелоди ДеппСэм ЛевинсонЭйбел Тесфайе
фильмы
КумирЭйфория

фотографии >>
«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир» фотографии
«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир» фотографии
«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир» фотографии
«Я стала лучше, как актриса»: Лили-Роуз Депп о работе в самом раскритикованном сериале «Кумир» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Воронин
25 июня ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Валерий Воронин.

День рождения >>

Кирилл Балобан
Ольга Веникова
Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Анатолий Спивак
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Йен Баннен
Гэри Бьюзи
Аманда Донохью
Михалина Ольшанска
Лили Рэйб
Нельсон Эдди
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Восставшая из ада
фильм ужасов
США, 2022
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Мэгги Мур(ы)
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
(Не)идеальные роботы
комедия, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
США, 2023
Личная жизнь
драма
Япония, Франция, 2022
Время расплаты
боевик, триллер
США, 2023
Паралимпиец
комедия, социальная драма, спортивный фильм
Казахстан, 2023
Проклятие. Дом с прислугой 2
драма, фильм ужасов
Индонезия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram