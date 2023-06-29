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Мадонна попала в реанимацию

29 июня
2023 год

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29 июня 2023
24 июня у 64-летней Мадонны развилась серьёзная бактериальная инфекция, из-за которой артистку пришлось госпитализировать в отделение реанимации на несколько дней. Об этом в соцсетях сообщил менеджер певицы Гай Озри. По словам Озри, состояние Мадонны улучшается, но требует постоянного наблюдения врачей. В связи с этим Мадонна отменила свой мировой тур «Celebration», который был приурочен к 40-летию творческой карьеры певицы и должен был начаться 15 июля.

Мадонна попала в реанимацию

Таблоид «Page Six» дополнил эту новость драматическими деталями: Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу, где её подключили к ИВЛ на одну ночь.
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№ 2
Сокельников Иван   29.06.2023 - 17:11
Какой кошмар! Мне, как поклоннику певицы в прошлом, очень её жалко. Надеюсь, что она быстро поправится и все будет хорошо. Хотелось бы ещё, чтобы она пересмотрела свое современное творчество читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   29.06.2023 - 17:00
Ого, а вот без сознания и к ИВЛ это другое дело. А то вчера писали все СМИ, а подробностей не было. Не связано ли это с её операциями, там живого места уже нет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Мадонна попала в реанимацию фотографии
Мадонна попала в реанимацию фотографии
Мадонна попала в реанимацию фотографии
Мадонна попала в реанимацию фотографии
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