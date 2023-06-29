Мадонна попала в реанимацию

24 июня у 64-летней Мадонны
развилась серьёзная бактериальная инфекция, из-за которой артистку пришлось госпитализировать в отделение реанимации на несколько дней. Об этом в соцсетях сообщил менеджер певицы Гай Озри
. По словам Озри, состояние Мадонны улучшается, но требует постоянного наблюдения врачей. В связи с этим Мадонна отменила свой мировой тур «Celebration», который был приурочен к 40-летию творческой карьеры певицы и должен был начаться 15 июля.
Таблоид «Page Six»
дополнил эту новость драматическими деталями: Мадонну нашли без сознания и доставили в больницу, где её подключили к ИВЛ на одну ночь.
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