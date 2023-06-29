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«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России

29 июня
2023 год

Лайфстайл >>
29 июня 2023
Чулпан Хаматова стала одной из первых артисток, демонстративно покинувших Россию из-за своих политических убеждений. Актриса переехала в Ригу, где довольно быстро нашла работу в Новом Рижском Театре, куда её пригласил латышский режиссёр Алвис Херманис. В первом после эмиграции интервью Екатерине Гордеевой (которая позже была признана Минюстом РФ иноагентом) Хаматова заявила, что её отъезд был продиктован соображениями безопасности. В эфире радио ЛР4 Чулпан объяснила, почему, в отличие от многих коллег по цеху, она не могла остаться в России и продолжать работать, делая вид, что ничего не происходит.

«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России

«У меня не было такой возможности, я это понимала с самого начала. Сидеть под плинтусом и никак не комментировать - нет. Во-первых, в силу моего характера. Я точно знала, что не смогу молчать. А во-вторых, мне бы просто не дали молчать. Всё-таки, [у меня] очень крупный [благотворительный] фонд и нужно было бы как-то высказывать свою точку зрения. А высказывать точку зрения, безопасную для здоровья, можно было только одну».

В первые месяцы после отъезда актрису активно зазывали вернуться на Родину. «Поначалу очень звали, не друзья, а директора театров, и какие-то люди, связанные с исполнительной властью. А сейчас уже даже эти люди не зовут». По словам артистки, её заверяли, что возвращение в Россию будет для неё безопасным. «Говорили: «Ну что вы, что вы, мы вас так любим, вас так любят, вы столько сделали полезного». Но я даже не слушала. Один раз я просто повысила голос, накричала на человека, который мне звонил, попросила больше никогда мне по этому поводу не звонить. Потому что этим людям верить нельзя. Они наобманывали столько, что им верить нельзя».

«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России

Актриса призналась, что боится думать о возвращении в Россию, хотя технически это сделать очень просто: «Я и сейчас могу вернуться. Понятно, что я там сразу огребу. Но я могу вернуться, встать на колени, сказать: «Ой-ой, я была не права». Но я не хочу этого делать. А как вот встречаться с людьми, с которыми ты проработал огромное количество лет, а весь театр поддерживает спецоперацию?»

Регулярные обвинения в предательстве и травля в российских СМИ волнует актрису исключительно с материальной точки зрения: «Меня страшно расстраивает количество денег, которые тратятся на всё это. Столько видео запускается - понятно, что это какая-то заказуха. Я каждый раз только подсчитываю бюджет и понимаю, что на эти деньги можно было бы купить лекарств, да что там, можно было бы сделать целую трансплантацию костного мозга. Это, пожалуй, единственная реакция. Все мои друзья всё понимают, да и вообще люди, способные сложить два и два, всё понимают. Родители у меня тёртые калачи. И дети тоже».
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«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России фотографии
«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России фотографии
«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России фотографии
«Мне бы не дали молчать»: Чулпан Хаматова объяснила, почему не могла оставаться в России фотографии
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